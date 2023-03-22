放任孩子狂踩座椅！中國遊客遭制止囂張擺臉色 網友轟：「這裡是日本！」
2023/03/22 00:14
〔即時新聞／綜合報導〕隨著疫情趨緩，各國邊境政策也開始鬆綁，許多民眾開始出國旅遊。不過有日本網友抱怨，在國內搭乘電車時，遇到一對放任孩子穿鞋踩坐墊的中國父母，主動開口提醒時，還被對方擺臉色且態度相當差回應，讓該名網友當下怒轟「這裡是日本！」
該名網友在推特上分享，當時坐電車時發現放任小孩穿鞋踩踏座椅的家庭，因此便上前提醒父母制止，不料對方一臉不屑的稱自己是中國人，並說許多讓他不能理解的話語。該名網友則當下氣憤地大喊「這裡是日本！」
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網友後續提到，當下提醒那對中國父母後，孩子的媽媽有立刻道歉，並幫忙孩子把鞋子脫掉，但那名爸爸卻仍然不停的抱怨。貼文曝光後，引發許多網友留言討論「你很勇敢！」、「這麼做完全是對的」、「好沒素質的遊客」、「對方真的很沒公德心」、「想法是正確的」、「支持」。
子供に靴を履かせたまま立たせてる親を注意したら逆ギレしやがった。— Rouge@中年男児 （@rougemagic7187） March 19, 2023
なんか中国人だとか中国語だとか意味わかんねえこと言って来やがったから
ここは日本だ！
思い切り怒鳴ってやった。 pic.twitter.com/7Y15S1aueS