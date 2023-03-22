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    放任孩子狂踩座椅！中國遊客遭制止囂張擺臉色 網友轟：「這裡是日本！」

    日本網友發現一對中國遊客家庭，父母放任孩子穿鞋踩踏座椅。（翻攝自推特）

    日本網友發現一對中國遊客家庭，父母放任孩子穿鞋踩踏座椅。（翻攝自推特）

    2023/03/22 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著疫情趨緩，各國邊境政策也開始鬆綁，許多民眾開始出國旅遊。不過有日本網友抱怨，在國內搭乘電車時，遇到一對放任孩子穿鞋踩坐墊的中國父母，主動開口提醒時，還被對方擺臉色且態度相當差回應，讓該名網友當下怒轟「這裡是日本！」

    該名網友在推特上分享，當時坐電車時發現放任小孩穿鞋踩踏座椅的家庭，因此便上前提醒父母制止，不料對方一臉不屑的稱自己是中國人，並說許多讓他不能理解的話語。該名網友則當下氣憤地大喊「這裡是日本！」

    網友後續提到，當下提醒那對中國父母後，孩子的媽媽有立刻道歉，並幫忙孩子把鞋子脫掉，但那名爸爸卻仍然不停的抱怨。貼文曝光後，引發許多網友留言討論「你很勇敢！」、「這麼做完全是對的」、「好沒素質的遊客」、「對方真的很沒公德心」、「想法是正確的」、「支持」。

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