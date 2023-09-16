中國防長李尚福與外長秦剛「被失蹤」 揭露習近平政權不穩定性

中國國防部長李尚福（圖）和中國外交部前部長秦剛同模式「被失蹤」，揭露出習近平政權的不穩定性。（歐新社）

2023/09/16 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部長李尚福自從8月29日在北京出席中非和平安全論壇後從此人間蒸發，他和中國外交部前部長秦剛都是習近平全力提拔為國務委員的高官，卻依照相同模式「被失蹤」，揭露出習近平政權的不穩定性。

據《美國之音》報導，1958年出生的李尚福，來自根紅苗正的家庭，父親是經歷過紅軍長征、抗日戰爭和國共內戰的解放軍陸軍鐵道兵副司令員李紹珠，中共建國後李紹珠又參與了抗美援朝戰事。

請繼續往下閱讀...

在這樣的家庭背景下，李尚福1982年從中國國防科技大學畢業，後續還在重慶大學自動化學院取得研究生學位，與李尚福同世代的解放軍高層中，能夠有這樣的高學歷無疑相當罕見。

從1982到2013年，李尚福在解放軍的西昌衛星發射中心任職了31年，其中包括參與了2007年中國首次反衛星飛彈測試，以及同年的中國首個月球探測器發射。

2014年後李尚福先是擔任國防部副部長，2015年開始接任新創立的解放軍戰略支援部隊副司令兼參謀長，2017年接掌中央軍委裝備發展部負責人。

外界認為，李尚福之所以一路平步青雲，主要是受到習近平的大力提拔，習在中美對抗下加強對共軍高層的技術要求，因此看重李尚福航空、太空方面的專業性，並希望藉此建立出現代化的軍隊。

在今年3月召開的中共第14屆全國人大一次會議和全國政協14屆一次會議（兩會）上，中央軍委委員李尚福、外交部長秦剛等5人成為中共國務委員，然而，隨著秦剛離奇消失後，李尚福緊接著成為第2位人間蒸發的國務委員，這代表著習近平政權的不穩定性。

在李尚福消失之前，中共火箭軍2名高級將領於7月被解職，他們可能涉及了採購招標違規違紀行為。分析人士認為，如果李尚福和火箭軍高層是因為貪污腐敗被免職，無疑顯示出習近平對於官員選擇上存在嚴重問題，畢竟在習近平上任後就一直大力打擊貪腐，但過了10年貪汙行為仍然層出不窮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法