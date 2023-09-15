《金融時報》：美方確認中國防長李尚福已遭解職

美國政府確認中國國防部長李尚福已受到調查，並遭到解職，這是北京軍事和外交政策精英階層出現動蕩的最新跡象。（路透）

2023/09/15 09:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國《金融時報》9月14日報導，美國政府確認中國國防部長李尚福已受到調查，並遭到解職，這是北京軍事和外交政策精英階層出現動蕩的最新跡象；對此，白宮未發表評論；中國駐美大使館也拒絕置評。

報導指出，3位美國官員和2位聽取情報簡報的人士稱，美國得出的結論是，已超過2週沒有公開露面的李尚福已被解除國防部長職務。

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報導說，中國國家主席習近平2個月前解除了火箭軍司令員李玉超和政委徐忠波2名高級將領的職務，該部隊負責監管中國迅速擴張的長程飛彈和核武器庫，北京對李尚福的調查，也是在秦剛從公眾視野消失後進行的，後者於7月25日被解除了中國外交部長的職務。

報導說，聽取情報簡報的人士並未透露拜登政府是基於甚麼情報得出李尚福正在接受調查和遭到解職的結論。

《路透》14日引述2名越南官員的話指出，李尚福原定9月7日至8日出席越南在中越邊境主辦的防務合作年度會議，但北京在會議前幾天告知河內，李部長「身體不適」，會議因此延後舉行。

《金融時報》報導指出，在秦剛被宣布解除外長職務前，中國外交部曾解釋，他缺席官方活動的原因是與健康有關。

中共「全軍武器裝備採購訊息網」7月26日發布消息稱，中央軍委會裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索。追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、泄密及監管缺失等，而針對2017年10月之後進行調查，正是李尚福執掌裝備發展部的時期。

李尚福8月29日曾經在北京公開露面，出席第3屆中非和平安全論壇全體會議，之後就人間蒸發。對此，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel） 9月8日就在社群媒體平台「X」（推特前身）發文指出：「習近平的內閣陣容就像阿嘉莎・克里絲蒂的小說《一個都不留》，先是外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員，現在是國防部長李尚福，他已近2週沒公開露面了。誰將贏得這場失業競賽？中國青年人還是習近平的內閣？」

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