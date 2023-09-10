中國防長李尚福也失蹤 美駐日大使易曼紐：下一個換誰？

中國近來多位高官接連失蹤，引發各界關注。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel） 9月8日就在社群媒體X（推特前身）發文，提及中國外長秦剛、火箭軍司令員李玉超等高官去向不明，其中包括已為露面近2週的國防部長李尚福。（路透）

2023/09/10 23:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近來多位高官接連失蹤，引發各界關注，中共內部是否發生嚴重內鬥。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel） 9月8日就在社群媒體X（推特前身）發文，提及中國外長秦剛、火箭軍司令員李玉超等高官去向不明，其中包括已未露面近2週的國防部長李尚福。

易曼紐在貼文中寫道：「（中國國家主席）習近平的內閣陣容就像阿嘉莎・克里絲蒂的小說《一個都不留》，先是外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員（李玉超），現在是國防部長李尚福，他已近2週沒公開露面了。誰將贏得這場失業競賽？中國青年人還是習近平的內閣？」

請繼續往下閱讀...

習近平一手提拔的外長秦剛，在失蹤1個月後，在7月25日被免職，至今官方沒有披露原因。火箭軍司令員李玉超和政委徐忠波2位領導人8月初也被撤換。此外，中國國家衛健委主任馬曉偉8月17日被從北京協和醫院高幹病房帶走。而李尚福8月29日曾經在北京公開露面，出席第3屆中非和平安全論壇全體會議，之後也失去蹤影。

有關李尚福被查的消息，最初是獨立評論人蔡慎坤9月7日在X帳號@cskun1989發布，他在貼文上說：「有1則未經證實的消息：今年新上任的中國國防部部長李尚福因涉嫌貪腐和嚴重違紀被查，過去10年對黨政軍大員的清洗，其罪名都包括貪腐和嚴重違紀。如果消息屬實，這將是新政府班子內副國級外長秦剛人間蒸發後，又一副國級重要高官出事。」但這則消息目前無法證實。

中共「全軍武器裝備採購訊息網」7月26日發布消息稱，中央軍委會裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索。追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、泄密及監管缺失等。而針對的2017年10月之後進行調查，正是李尚福執掌裝備發展部的時期。

此外，火箭軍首任司令員魏鳳和，在今年3月卸任國防部長後再未露面。他是習近平上台後晉升的首名上將，又由習一手提為國防部長。傳言被查的李玉超等人，以及死亡的火箭軍前副司令員吳國華，都是魏鳳和在火箭軍的舊部。

根據《路透》報導，中國國防部發言人8月31日在被問及火箭軍高級指揮官改組和數月未露面的前國防部長魏鳳和的下落時，宣稱要「打擊每一個腐敗官員」。這名發言人的說法，引發外界臆測魏鳳和也已出事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法