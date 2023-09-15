中國防長傳被解職調查 專家：共軍某些貪腐「大到解決不了」

中國國防部長李尚福近3週未公開露面，傳出已被北京免職，並接受調查。（歐新社）

2023/09/15 19:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國防部長李尚福消失在公眾視線將近3週後，有媒體報導美國政府已認定李尚福已被解除職務，並接受調查。專家分析，此事可能與貪腐有關，因為共軍某些弊病「大到習近平解決不了」。不過，也有人說，此事並不影響習近平對人民解放軍的掌控。

英國《金融時報》15日引述3名美國官員和2名知情人士指出，白宮認定李尚福已被解除防長職務，並接受調查，但尚不清楚拜登政府如何得出此一結論。這是中國外交部長秦剛，以及2名共軍火箭軍高階將領後，2個月內第4位先是失去音訊、接著被免職的北京高官，令外界議論紛紛。

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前美國中央情報局（CIA）共軍專家韋德寧（Dennis Wilder）指出，如果中國防長和火箭軍領導階層被免職，是因為習近平對軍隊展開的反貪腐行動，這表明習近平選任官員的程序出現重大瑕疵；儘管習已「打貪」10年，但貪腐在共軍體制內根深蒂固，其中裝備部的貪腐在共軍內部最為嚴重。

《華爾街日報》也引述一名美國官員表示，李尚福遇到的麻煩與共軍內部沉痾及制度改革有關，「共軍某些陳年問題很可能大到習近平解決不了，而且這些問題已真正影響到共軍展現習近平要求他們展現的能力」。

新加坡國立大學政治系莊嘉穎向《彭博》表示，接連4位高層被撤職的原因皆不透明，加劇外界對中共當局「政策連續性」的擔憂，並導致其他與北京合作的外國政府和實體不安。同校的李光耀公共政策學院資深訪問研究員、前五角大廈官員唐安竹（Drew Thompson）則說，中國的政治風險確實在升高，可能會造成中國政治體制中的「恐懼、不確定性和自我懷疑」，從而導致決策癱瘓。

不過，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，受到美國制裁的李尚福被免職，可能反而消除阻止中國防長與美國防長奧斯汀會面的障礙，進而對美中軍事關係有助益。據她判斷，李尚福之事並不影響習近平對軍隊的控制。

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