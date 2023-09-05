北韓鄧麗君疑涉貪！玄松月恐成金正恩政權致命弱點

玄松月是北韓勞動黨宣傳鼓動部副部長，也是金正恩的親信之一。（美聯社檔案照）

2023/09/05 20:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名脫北的前北韓外交官透露，北韓最高領導人金正恩的緋聞前女友兼親信玄松月，與另一名北韓高官李善權捲入貪污風波，遭踢爆收取賄賂中飽私囊，此事件甚至可能成為足以動搖金正恩政權根基的弱點。

南韓《朝鮮日報》報導，曾擔任北韓外交官後投奔南韓的前國家安全戰略研究院副院長高英煥，在日本《產經新聞》4日刊出的報告中指出，隨著對金正恩最親密助手的貪污和腐敗嫌疑加劇，當地居民的不信任和反對也在增加，這種氣氛最終將成為金正恩的「致命弱點」。

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近期脫北的北韓勞動黨、人民軍的黨政軍幹部陸續向高英煥爆料北韓內部鮮為人知的情報，而高英煥再將這些證詞整理成報告書出刊。他將叱吒北韓文藝音樂界多年，目前擔任北韓勞動黨中委會宣傳鼓動部副部長玄松月，以及勞動黨統一戰線部部長李善權，列為最關鍵要犯。

根據高英煥的報告，玄松月私底下經營貿易公司，透過賺取外匯來累積私人龐大財富，她以收取龐大賄賂為條件，為大學同學或是過去擔任歌手時的同事平息醜聞，即便已經遭到黨內規律調查部盯上，但是該黨內監察部門考量到玄松月過去和金正恩的「特殊關係」，因此不敢對玄松月輕易動手；李善權，則被爆料透過收取外匯作為賄賂，協助親戚、好友謀取條件良好的工作。

現年46歲的玄松月擁有好歌喉，曾先後擔任牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團團長，還被稱為「北韓鄧麗君」，過去曾有傳言稱，年紀較大的玄松月跟金正恩曾有段「相差十多歲的姊弟戀」，坊間甚至一度謠傳玄松月後來遭金正恩「處決」；但南韓國家情報院表示，玄松月早已為人妻，實際年齡只比金正恩大7歲，也不是金正恩的前女友。

玄松月2017年被選為勞動黨中央委員候補委員，2019年晉升為委員，曾陪金正恩參與2018年的文金會、新加坡川金會，2019年的板門店川金會等重要國際場合；玄松月還多次帶團出外表演，出面與南韓談判文化交流，可見玄松月在金正恩心中，有舉足輕重的地位。

2018年1月15日， 玄松月出席在板門店和平之家舉行的兩韓高峰會議。（法新社）

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