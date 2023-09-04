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邪惡軸心成形？ 俄羅斯提議與中國、北韓聯合軍演

南韓情報顯示，俄羅斯國防部長紹伊古（左一）已向北韓領導人金正恩（中）提議舉行俄羅斯、中國和北韓的三方海軍聯合演習。圖為金正恩7月27日主持紀念「戰勝節」70週年閱兵，紹伊古和中國全國人大常委會副委員長李鴻忠（右一）都參加。（美聯社）

南韓情報顯示，俄羅斯國防部長紹伊古（左一）已向北韓領導人金正恩（中）提議舉行俄羅斯、中國和北韓的三方海軍聯合演習。圖為金正恩7月27日主持紀念「戰勝節」70週年閱兵，紹伊古和中國全國人大常委會副委員長李鴻忠（右一）都參加。（美聯社）

2023/09/04 21:25

〔編譯楊芙宜／台北報導〕韓聯社4日引述韓國國家情報院（NIS）表示，俄羅斯國防部長紹伊古已向北韓領導人金正恩當面提議舉行俄羅斯、中國和北韓的三方海軍聯合演習。紹伊古是在7月訪問平壤參與北韓慶祝「戰勝節」（韓戰停戰）70週年時，和金正恩會面時提出這項建議。

紹伊古（Sergei Shoigu）7月25日至27日訪問平壤時，據北韓官媒報導，他和金正恩還一起參觀了北韓被禁的洲際彈道飛彈等武器展，並在會談時把俄羅斯總統普廷的「簽名信函」交給了金正恩。同時，金正恩也會見了由中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的中國黨政代表團，李鴻忠期間也「有禮地把習近平的私人信函轉交給尊貴的金正恩同志」。

韓聯社引述南韓國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員劉相凡轉述，韓國國情院院長金奎顯在國會的國情委閉門會議簡報，紹伊古在7月和金正恩會面時，提議北韓、中國、俄羅斯三國舉行聯合海軍演習。

南韓掌握的情報顯示，紹伊古和金正恩在私下一對一會談時，就兩國在廣泛軍事擴張合作大框架達成協定。俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）2日告訴俄羅斯塔斯社（TASS），他認為，有鑒於美國在本區域主導演習，他雖不瞭解北韓是否有任何計畫參加與中國、俄羅斯的三方軍事聯合演習，但該三方聯合軍演會是「適當的」。

俄羅斯和北韓最近呼籲建立更密切軍事關係。北韓否認與俄羅斯有任何「武器交易」；不過，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）上月告訴媒體，紹伊古試圖在訪問北韓時說服平壤當局賣火砲彈藥給俄羅斯。

北韓將韓戰停戰的7月27日定為「戰勝節」，今年邀請中、俄代表團出席70週年紀念活動。南韓統一部曾表示，平壤當局意圖藉此彰顯中俄與北韓同盟，並拉近與兩國關係。

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