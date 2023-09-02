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印度又辦到了！太陽探測器成功發射

印度成功發射太陽探測器「Aditya-L1」。（法新社）

印度成功發射太陽探測器「Aditya-L1」。（法新社）

2023/09/02 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度月球探測器8月23日在月球著陸，成為全球首個在月球南極降落探測器的國家，今天（9月2日）又成功發射該國首個太陽探測器「Aditya-L1（Aditya在梵語裡指稱太陽）」。

《BBC》報導，Aditya-L1於印度時間2日中午11時50分許（台灣時間2日下午2時20分），從斯里赫里戈達島（Sriharikota）的薩迪什‧達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射。

Aditya-L1預計將前往距離地球150萬公里的拉格朗日點（Lagrangian point），亦即太陽和地球引力相互抵消的地方，屆時探測器將以和地球相同的速度繞行太陽。

印度太空研究組織（ISRO）表示，Aditya-L1攜帶7台科學儀器，用於觀察和研究日冕、光球層（太陽表面，亦即從地球上看到的太陽外表）、色球層（位於光球層和日冕之間的一層等離子體），這將幫助科學家了解太陽風和太陽耀斑對地球的影響。

若屆時Aditya-L1能夠成功運作，印度將加入全球頂尖國家研究太陽的行列，此前已有日本、美國國家航空暨太空總署（NASA）、歐洲太空總署進行太陽探測。

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