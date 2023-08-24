東京電力公司：台灣今日中午12點開始排核處理水

東京電力公司今表示，將於當地時間下午1點左右（同台灣時間中午12點）開始排放經處理過的含氚廢水排放入海。圖為福島第一核電站廠區內排列的大量處理水儲罐。（美聯社）

2023/08/24 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄22日宣布，從本月24日起啟動福島核一廠「核處理水」（ALPS處理水）排海作業，對此東京電力公司今表示，將於當地時間下午1點左右（同台灣時間中午12點）開始將經處理過的含氚廢水排放入海。

綜合日媒報導，東京電力公司今日表示，「我們將在東京時間下午1點00分左右打開海水輸送泵的開關，開始向海洋排水。」據了解，東京電力公司在含氚廢水中，加入大量海水稀釋，經過多核種淨化裝置（ALPS）等處理後，去除水中的銫和鍶等放射性物質，唯獨以目前技術無法去除氫的同位素「氚」。

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東京電力公司指出，截至24日上午10時（台灣時間上午9時），核廢水濃度分析結果顯示，每公升達43至63貝克，遠低於核廢水中的氚濃度須低於每公升1500貝克，且目前氣象沒有問題，將依照預定時間排放入海。

排放作業由東電作業人員遠端操作。首批7800噸水預估17天內排放完畢，每日約排放460噸，計劃在2023年度將3萬1200噸（約佔總量2.3％）廢水分4批排入海，排放後東京電力公司和政府將定期監測水中氚濃度。根據計劃，日本至少需花費30年排放134噸處理過廢廢水。

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