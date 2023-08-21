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日媒：中俄曾聯合要求日本 將核廢水變水蒸氣後排入大氣

日本外交人士日透露，中俄政府7月曾直接要求日本，探討將廢水變成水蒸氣排入大氣的方法，日方直接回絕。圖為福島第一核電廠。（法新社）

日本外交人士日透露，中俄政府7月曾直接要求日本，探討將廢水變成水蒸氣排入大氣的方法，日方直接回絕。圖為福島第一核電廠。（法新社）

2023/08/21 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本最慢今夏會開始排放福島第一核電廠的放射性廢水，此事受到國際關注。日本《共同社》報導指出，外交人士20日透露，中國與俄羅斯政府7月曾直接要求日本，探討將廢水變成水蒸氣排入大氣的方法，日本方面則直接回絕。

根據日本《共同社》報導，多名日本政府人士20日透露，中俄兩國政府7月曾直接要求日本政府探討「將廢水變成水蒸氣後排入大氣」的方法，兩國在7月下旬向日本政府共同提出了20項質詢清單，主張比起排放入海，用水蒸氣排入大氣方式對週邊國家的影響更小，同時還向國際原子能總署（IAEA）發送同樣的文件。

針對中俄兩國政府要求，日本政府相關人士回絕，表示「不可能採納該建議」，預計近期維持排入海中的原有方案。

報導指出，「水蒸氣排入大氣法」是把放射性廢水蒸發後排進大氣的方法，日本政府曾經一度探討該方式，日本政府認為，在大氣中要偵測放射性物質比在海洋中監測更難等，因此放棄該方式。

中俄政府在文件中提到，在大氣中監測放射性物質的方法在技術上已經可行，否定日本政府的觀點，更引用日方數據估算排放入海的經費需要34億日圓（約新台幣7.5億），僅水蒸氣排放法的10分之1，認為日方的選擇是「經濟成本考量」。

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