美國逾百年來最致命 夏威夷野火增至93死

歷史悠久的度假小鎮拉海納（Lahaina）遭野火徹底摧毀4天後，災情的嚴重程度變得更加清晰，許多建築物被夷為平地，車輛被燒熔。（法新社）

2023/08/14 00:19

〔中央社〕根據夏威夷茂宜郡官網，茂宜島野火截至週六導致93人死亡，成為美國逾百年來最致命的野火災情。隨著尋屍犬在淪為廢墟的拉海納鎮進行搜索，死亡人數有可能再上升。

路透報導，在迅速蔓延的火勢將歷史悠久的度假小鎮拉海納（Lahaina）徹底摧毀4天後，災情的嚴重程度變得更加清晰，許多建築物被夷為平地，車輛被燒熔。

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根據美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA），重建拉海納的成本預計將達55億美元（約新台幣1754億），因為有超過2200座建物受損或毀壞，超過850公頃土地燒毀。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）在週六下午的記者會中警告，隨著更多受害者被發現，死亡人數將會繼續攀升。茂宜郡（Maui）警察局長白耶悌（John Pelletier）表示，訓練來搜尋屍體的犬隻目前只搜索了3%的搜索區域。

在一些居民質疑是否能在大火吞噬他們的家園前採取更多措施進行通知後，官員矢言將檢討該州的警報系統。有些民眾被迫跳入太平洋逃生。

茂宜島各地都設有警報器，最初目的就是要提前針對天災示警，但這次卻沒響；除此之外，大規模的停電和斷訊也切斷了其他的示警管道。

檢察長羅培茲（Anne Lopez）已針對野火爆發之前以及火災期間的決策過程展開調查；州長葛林告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，他已授權對緊急應變系統進行全面性檢討。

最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。

茂宜島野火截至昨天導致93人死亡，成為美國逾百年來最致命的野火災情。（法新社）

重建拉海納的成本預計將達55億美元，因為有超過2200座建物受損或毀壞，超過850公頃土地燒毀。（法新社）

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