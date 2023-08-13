為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

死傷續增 夏威夷野火80死

夏威夷茂宜島野火災情的罹難人數11日增加到80人，仍有數百人失蹤，成為夏威夷史上最嚴重天災，超過1960年造成61人死亡的夏威夷島海嘯。（法新社）

夏威夷茂宜島野火災情的罹難人數11日增加到80人，仍有數百人失蹤，成為夏威夷史上最嚴重天災，超過1960年造成61人死亡的夏威夷島海嘯。（法新社）

2023/08/13 05:30

夏威夷茂宜島野火災情的罹難人數11日增加到80人，仍有數百人失蹤，成為夏威夷史上最嚴重天災，超過1960年造成61人死亡的夏威夷島海嘯。重災區拉海納居民11日回到被燒成一堆焦黑殘骸的住家尋找所有物，許多居民說，事先未聽見警報聲或者收到警報訊息。美聯社指出，夏威夷緊急事務管理部門的紀錄也顯示，在民眾被迫逃離前，當局並未發出警報；至於透過手機、電視或電台發出的警訊，則因當時電力、行動通訊廣泛中斷，傳達範圍有限。

（編譯管淑平）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播