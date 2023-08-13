死傷續增 夏威夷野火80死

夏威夷茂宜島野火災情的罹難人數11日增加到80人，仍有數百人失蹤，成為夏威夷史上最嚴重天災，超過1960年造成61人死亡的夏威夷島海嘯。（法新社）

2023/08/13 05:30

夏威夷茂宜島野火災情的罹難人數11日增加到80人，仍有數百人失蹤，成為夏威夷史上最嚴重天災，超過1960年造成61人死亡的夏威夷島海嘯。重災區拉海納居民11日回到被燒成一堆焦黑殘骸的住家尋找所有物，許多居民說，事先未聽見警報聲或者收到警報訊息。美聯社指出，夏威夷緊急事務管理部門的紀錄也顯示，在民眾被迫逃離前，當局並未發出警報；至於透過手機、電視或電台發出的警訊，則因當時電力、行動通訊廣泛中斷，傳達範圍有限。

（編譯管淑平）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法