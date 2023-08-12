夏威夷千人失蹤 野火死傷恐破紀錄

美國夏威夷州第二大島茂宜島西岸歷史名城拉海納8日遭野火肆虐，高達8成社區付之一炬，10日空照圖可見當地最熱鬧的觀光「前街」滿目瘡痍。（法新社）

2023/08/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國夏威夷州第二大島茂宜島八日起至少三場野火持續延燒中，截至十日中午已導致至少五十五人罹難，成為美國史上死亡數第二慘重的野火災情，僅次於二○一八年十一月造成八十五死的加州野火；但當局估失蹤人數可能到達一千人，夏威夷州州長葛林研判死亡人數恐將顯著增加。美國總統拜登十日宣布此事為重大災難及夏威夷州為災區，聯邦政府將擴大援助。

夏威夷州與茂宜島當局證實，八日最先起火的歷史名城拉海納大半地區已破壞殆盡，全毀或半損的建築物逾千棟，流離失所家庭數以百計，損失及實際傷亡數字尚未能評估。葛林指拉海納約有八成社區遭到摧毀，所有歷史地標付之一炬，死亡人數「非常有可能顯著超越」一九六○年夏威夷島（大島）遭海嘯襲擊的六十一死。

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兩大島六處火場 災損估達百億美元

目前茂宜島和夏威夷島至少有六處野火火場。茂宜島拉海納地區的野火火場已有八成受控，另一處東部基希地區的野火火場有七成受控，中部阿波康翠的野火情況仍在評估中。夏威夷旅遊局估計，茂宜島連兩天撤離約三萬人。美國媒體公司Accuweather估計，野火造成災損高達八十億至一百億美元。茂宜島上仍有一萬一千戶停電。

面對外界質疑警報系統沒有發揮作用，茂宜郡市長畢森在接受國家廣播公司訪問時說，「我認為這是不可能發生的情況」，但「一切發生得太快」。美聯社報導，許多災民說，他們沒有聽到任何警報或收到疏散通知，是在看到火焰或聽到爆炸聲時，才慌忙逃離。

茂宜島當地最熱鬧的觀光「前街」滿目瘡痍。（法新社）

茂宜島高達8成社區付之一炬，隨處可見毀損建築與車輛。（法新社）

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