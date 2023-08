夏威夷野火包圍手機無訊號！iPhone「1功能」拯救1家5口

2023/08/12 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島(Maui)8日發生大規模山林野火,死亡人數至今已攀升至80人,災情相當嚴峻。而一名網友表示,在野火發生時,親人受困在火災現場無法逃生,所幸靠著iPhone中的「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務功能求救,最後成功獲救。

網友麥可(Michael Miraflor)於推特上發文表示,野火發生時,他的5名親人在茂宜島被困在車內無法逃生,而當時的手機完全沒有任何訊號,所幸靠著iPhone中的「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務,透過衛星連線與急救人員取得聯繫,讓他們成功獲救。

請繼續往下閱讀...

根據對話紀錄可以看見,受困的一行人透過iPhone的SOS緊急服務,並向急救人員提供精準定位、車輛外觀、事發經過及詳細狀況等資訊,並依照急救人員指示進行動作,34分鐘後順利獲救。

根據Apple官方說明,「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務,在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下,能夠透過衛星服務傳送簡訊給緊急服務單位,且在衛星連線成功後,就能與急救人員進行線上文字對話,且手機將自動把手機內建的醫療卡、緊急聯絡資訊、緊急情況問卷的答案、定位以及iPhone剩餘電池續航力等重要資訊,傳送給急救人員展開幫助。

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.



No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf