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夏威夷野火包圍手機無訊號！iPhone「1功能」拯救1家5口

一名網友表示，在野火發生時，親人受困在火災現場無法逃生，所幸靠著iPhone的SOS緊急服務功能求救，成功獲救。（圖片擷取自Twitter @michaelmiraflor、美聯社；本報合成）

一名網友表示，在野火發生時，親人受困在火災現場無法逃生，所幸靠著iPhone的SOS緊急服務功能求救，成功獲救。（圖片擷取自Twitter @michaelmiraflor、美聯社；本報合成）

2023/08/12 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui）8日發生大規模山林野火，死亡人數至今已攀升至80人，災情相當嚴峻。而一名網友表示，在野火發生時，親人受困在火災現場無法逃生，所幸靠著iPhone中的「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務功能求救，最後成功獲救。

網友麥可（Michael Miraflor）於推特上發文表示，野火發生時，他的5名親人在茂宜島被困在車內無法逃生，而當時的手機完全沒有任何訊號，所幸靠著iPhone中的「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務，透過衛星連線與急救人員取得聯繫，讓他們成功獲救。

根據對話紀錄可以看見，受困的一行人透過iPhone的SOS緊急服務，並向急救人員提供精準定位、車輛外觀、事發經過及詳細狀況等資訊，並依照急救人員指示進行動作，34分鐘後順利獲救。

根據Apple官方說明，「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務，在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下，能夠透過衛星服務傳送簡訊給緊急服務單位，且在衛星連線成功後，就能與急救人員進行線上文字對話，且手機將自動把手機內建的醫療卡、緊急聯絡資訊、緊急情況問卷的答案、定位以及iPhone剩餘電池續航力等重要資訊，傳送給急救人員展開幫助。

一名網友表示，在野火發生時，親人受困在火災現場無法逃生，所幸靠著iPhone的SOS緊急服務功能求救，成功獲救。（圖片擷取自Twitter @michaelmiraflor）

一名網友表示，在野火發生時，親人受困在火災現場無法逃生，所幸靠著iPhone的SOS緊急服務功能求救，成功獲救。（圖片擷取自Twitter @michaelmiraflor）

「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下，能夠透過衛星服務傳送簡訊給緊急服務單位展開協助。（圖片擷取自Apple Youtube頻道）

「Emergency SOS via satellite」SOS緊急服務在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下，能夠透過衛星服務傳送簡訊給緊急服務單位展開協助。（圖片擷取自Apple Youtube頻道）

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