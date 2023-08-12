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夏威夷野火增至67死 創下當地最嚴重自然災害

美國夏威夷州茂宜島野火攀升至67死，創下夏威夷州史上最嚴重的自然災害。（歐新社）

美國夏威夷州茂宜島野火攀升至67死，創下夏威夷州史上最嚴重的自然災害。（歐新社）

2023/08/12 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州第二大島茂宜島野火肆虐，當地時間11日攀升至67死，超過夏威夷島1960年海嘯的61死，成為該州史上最嚴重的自然災害。

據《路透》報導，8日凌晨，茂宜島庫拉鎮（Kula）發生灌木叢火災，數小時後在56公里之外的拉海納（Lahaina）突然停電，茂宜郡政府當天早上指稱庫拉野火燒毀數百英畝的牧場，至於拉海納的小型火災已經得到控制。

不過，8日下午3時30分許，拉海納突然爆發大火，部分居民連忙撤離，還有一些民眾就地避難。在接下來的幾個小時裡，火勢迅速蔓延到整個拉海納，許多災民透露他們並未提前得到警報，有不少人為了逃離火海跳進太平洋裡自救。

據了解，茂宜島上設有緊急警報器，在自然災害或其他威脅發生時就會啟動提醒民眾，但在野火擴散時似乎並未響起。茂宜郡消防局長文圖拉（Bradford Ventura）坦承，在最初發生火災的地區，居民基本上是在沒有得到任何通知的情況下自力疏散。

隨著搜救行動的展開，死傷數字可能還會繼續增加，這場大火燒毀了上千棟建築物，造成數千人無家可歸，重建工作可能需要持續多年並花費數十億美元。

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