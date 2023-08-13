夏威夷茂宜島祝融已89死 成美國逾百年最致命野火

茂宜島已造成至少89人死亡，成為美國自1918年以來最致命的野火。（美聯社）

2023/08/13 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州茂宜島（Maui，又譯毛伊島）8日發生大規模山林野火，在島上多處蔓延，具有歷史意義的小鎮拉海納（Lahaina）幾乎付之一炬，民眾被迫撤離。夏威夷州長格林（Josh Green）當地時間12日在記者會中指出，目前茂宜島野火已造成至少89人死亡。茂宜島野火已成為美國百年來奪走最多人命的野火，也成為夏威夷州史上最嚴重的自然災害。

綜合外媒報導，茂宜島野火造成的死亡人數攀升至89死，超越2018年加州「坎普野火」（Camp Fire）造成的85死，成為繼1918年明尼蘇達州克洛凱大火（Cloquet Fire）以來最致命野火，當年克洛凱大火造成453人死亡。

請繼續往下閱讀...

此次茂宜島野火也成為夏威夷州史上最嚴重的自然災害，死亡人數超過希洛（Hilo）海嘯的61死，夏威夷在1959年8月21日正式成為美國第50個州，而夏威夷群島在成為「夏威夷州」之前，1946年曾遭遇致命海嘯，造成158人死亡，此事件發生後也催生出太平洋海嘯警報中心（PTWC），提供海嘯預警訊息。

格林12日前往拉海納勘災時表示，夏威夷州與聯邦政府正努力援助災民，目前的重點是盡可能為災民提供住所及醫療保健措施，並且準備重建當地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法