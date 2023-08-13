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如文革再現！中國掀「醫藥反腐」風暴 專家質疑別有目的

中國掀史上最大「醫藥反腐」風暴，專家質疑別有目的。圖為2022年1月間，河南省安陽市民眾接受核酸檢測。（法新社）

中國掀史上最大「醫藥反腐」風暴，專家質疑別有目的。圖為2022年1月間，河南省安陽市民眾接受核酸檢測。（法新社）

2023/08/13 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國醫藥領域的反腐風暴席捲全國至少20多個省分，當局鼓勵民眾舉報，出現醫務人員舉報領導、患者和醫藥代表舉報醫生，甚至家人互相舉報、夫妻反目等現象，有如文革再現。其中陝西率先公布懲治937人。但分析人士認為，中國所謂的醫療反腐並不是真的反腐，而是為解決財政困境、轉移焦點及收買民心。

據中媒《澎湃新聞》報導，陝西省紀委監委11日公布整治工作情況，今年陝西全省共收到專項整治問題線索2521件，辦結2371件，處理醫療腐敗涉案937人，累計退還3470個患者及家屬的「紅包」

從7月中旬以來，中國監管部門連續3次表達對醫療反腐的行動和決心，凸顯這波醫藥反腐風暴再次升級。至少有20個省監管部門就反腐問題發聲，要求深入展開醫藥領域腐敗問題集中整治。甚至8月以來，每天都有醫療系統幹部落馬的消息被通報。截至8月12日的不完全，今年至少已有176位醫院院長、書因涉及收回扣等不法情事被查，多名來自醫保領域的領導幹部也同遭查處。

在這股醫藥反腐風暴下，醫藥股大跌、學術活動被推遲，藥廠與醫療設備廠商也難逃被查命運，也導致越來越多的中國醫藥公司擱置首次公開募股（IPO）計畫。

醫界反腐，風聲鶴唳，官媒《鳳凰網》12日就有3則報道，除了有關上海舉報最高獎勵人民幣20萬元外，還有「西安市胸科醫院院長李向前被查」與「深圳一醫生被妻子舉報收回扣『出軌』，官方介入調查」。尤其後一條新聞，與文革期間發生的夫妻互相舉報，父子反目，「大義滅親」頗為相似。

針對這次的反腐風波，中國網友熱烈討論，有人說，「肥的搞下去，瘦的換上來，接著肥」「永遠宰不掉最肥的」「估摸著光醫療行業都能整出一兩個恆大來」、「這是開始，不是結束」。

不少人士批評說，中國醫療界存在的腐敗現象，正如在其他領域的腐敗現象一樣，絕非個別問題，而是制度問題，正如習近平上台以來就高舉反貪旗幟，但「腐敗份子層出不窮。反腐成為選擇性反腐，成為黨內鬥爭工具，除為解決財政問題外，也是為了紓解民怨。

原廣州軍區醫院第二門診部醫生譚娓指出，中共高調喊反腐並不是真正想要解決貪腐問題，而是為了撈錢，解決財政困境。「整個中國國內的醫院哪裡會有不貪腐的？監管機制又不嚴，這些問題存在幾十年了，為什麼現在才抓？就是共產黨沒錢了，它養肥了的豬，它認為可以殺了。」

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