共軍查6年前舊標案 遭疑整肅異己

（取自網路）

2023/07/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕正當海外盛傳中國火箭軍出事，多名前任及現任高階將領涉貪被查之際，中央軍委裝備發展部突然發出公告，聲稱決定展開違紀清查行動，呼籲大眾提供「二○一七年十月」以來軍備招標活動涉嫌違規違紀的線索，但外界質疑反腐肅貪運動是整肅異己的工具。

澎湃新聞報導，中央軍委裝備發展部廿六日列出八個調查重點，主要針對審核招標過程的評審專家，其中第七點是「主動洩密」，私自透露招標專案資訊、投標單位資訊，「該保的密不保、不該說的亂說」；其他要點則包括沒有迴避利益關係、暗中遊說、審核不力、結黨營私等。

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公告指定要收集「二○一七年十月以來」的違規違紀問題，但並未說明為何特別指定這個日期。中國現任國防部長李尚福二○一七年九月至二二年底擔任軍委裝備發展部部長，但目前沒有跡象顯示他涉及不當行為。

德國之聲（DW）對中國軍方此舉是反腐肅貪還是整肅異己提出質疑，指稱反腐向來是中國國家主席習近平的政策重點之一；據法新社報導，迄今已有超過一五○萬名官員在反腐肅貪運動中落馬，但批評者認為，這也是習近平整肅異己的工具。

在火箭軍貪腐洩密傳聞不斷之際，習近平廿六日在成都視察共軍西部戰區空軍時說，軍隊要將「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。

火箭軍近期傳出有高層將領涉及洩密，司令員李玉超的兒子在美國留學，疑似涉嫌洩漏共軍情報，據傳李玉超上月廿七日已被帶走接受調查。火箭軍副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，也因涉及貪腐被帶走調查。

另據香港星島日報報導，已退役三年的火箭軍前副司令員吳國華七月四日在北京病逝，享年六十六歲，但訃告日期為七月廿五日，即在去世後廿一天才發出。外界猜測，吳國華去世卻一度「密不發喪」，或與火箭軍多名高層涉及貪腐和洩密案有關，但根據其老上司張小陽在紀念文字透露，吳國華是在家中三樓廁所上吊身亡。

醫療界今年逾155高層被調查

另一方面，中媒「第一財經」報導，中國醫療界今年也成為反貪腐重點領域，據不完全統計，今年迄今已有至少一五五名醫院院長、書記被查，人數超過去年全年統計兩倍。

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