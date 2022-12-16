恐嚇舉報白紙運動 中國留學生在美被捕

圖為北京民眾上月27日燭光晚會舉白紙為烏魯木齊火災罹難者哀悼。（路透檔案照）

2022/12/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部調查人員指出，美國波士頓柏克萊音樂學院廿五歲中國籍學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）涉嫌在美威脅騷擾一名於該校周邊張貼傳單支持中國民主的中國裔美國合法永久居民，十四日遭當局以非法跟蹤騷擾罪逮捕。被告在同日獲釋並獲派公設辯護人，未來若定罪，最高可處五年徒刑、三年監督釋放與廿五萬美元罰金。

調查人員指出，寫著「和中國人民站在一起」、「我們要自由」、「我們要民主」等傳單貼在窗上的照片一放上影音分享網站Instagram，吳曉磊隨即透過Instagram找上張貼者糾纏了幾天，並在張貼者也加入的即時通訊軟體「微信」群組語帶恐嚇要求撤除，威脅對方別繼續在校園附近張貼「反動傳單」，否則通報中國公安部「砍」他的手，還說「我已打國內舉報電話，公安部門會去問候你的家人」；十月廿四日更在電子郵件中挑明，指對方一回中國就會被抓，家人也可望迎來「政治審查」，批對方「該去幫資本家的狗洗碗」。

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微信騷擾在美同胞

美國檢方表示，吳曉磊的確已向中國公安舉報，還透過微信發文，企圖找出張貼者住處。而張貼者雖為美國合法永久居民，但家人還在中國。美國政府研判，吳曉磊係向中國公安部或中國國家安全部密報。

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