土敘強震瓦礫下出生「奇蹟女嬰」 領養家庭公開分享可愛近照

〔即時新聞/綜合報導〕今年2月初,土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震,造成兩國逾5萬人罹難。在這場天災中,敘利亞搜救人員在倒塌的廢墟瓦礫下,發現一名受困孕婦,不過她在現場拚命生下一名女嬰後便傷重不治,而這名奇蹟獲救的女嬰事後則被親戚收養。近日領養她的家庭分享其近照,在叔叔阿姨細心照顧下,女嬰明顯健康成長。

綜合外媒報導,在土敘強震發生約10小時後,搜救人員在敘利亞災區金代里斯鎮(Jindayris)的一處倒塌的建築廢墟中,救出一名剛出生的女嬰。據搜救人員透露,女嬰獲救時肚上的臍帶還與母親相連,但她的母親阿芙拉(Afraa Abu Hadiya)拚盡最後一口氣誕下她後,便因傷重離世,而她的父親與4名兄弟姐妹皆在災難中喪生,因此她成為全家中唯一的倖存者。

報導指出,這名女嬰在被搜救人員發現前,至少被困在瓦礫堆下10小時以上,事後她的獲救喜訊震驚全世界,也因此被敘利亞政府以阿雅(Aya)命名,這名字在阿拉伯文中有著「奇蹟」之意。原先有許多民眾想領養她,但醫院在做DNA基因檢定後,交由她母親的親妹妹、阿姨海拉(Hala)和姨丈阿爾莎瓦迪(Khalil al-Sawadi)帶回家扶養,而他們已將她的名字改為「阿芙拉」(Afraa),來紀念她的已故生母。

如今這場災害已過去半年,阿芙拉的養父母在近日公布了她的近況,只見照片中阿芙拉在家人們的照顧下,臉龐明顯健康圓潤許多、表情也顯得十分活潑放鬆,感覺對現在的生活適應良好。她的養父阿爾莎瓦迪表示,阿芙拉獲救當時氣若游絲,身上還有不少瘀傷和腫塊,且廢墟裡的灰塵導致她的胸腔有點問題,「我們有定時帶她去看醫生、做檢查,現在她的健康狀況是100分」。

Afraa lost her parents and her siblings in the earthquake which hit Syria and Turkey six months ago.



❤️ She has now been adopted and is said to "smile at everyone she sees".



See more: https://t.co/208nsfXhk3 pic.twitter.com/c8quih7YPq