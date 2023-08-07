土敘強震瓦礫下出生「奇蹟女嬰」 領養家庭公開分享可愛近照

已6個月大的敘利亞女嬰「阿芙拉」（Afraa），在今年2月初的土敘強震中出生，她被搜救人員從倒塌的廢墟瓦礫下救出，而生下她的母親則因傷重不治，目前她被親阿姨與姨丈收養。（美聯社）

2023/08/07 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月初，土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震，造成兩國逾5萬人罹難。在這場天災中，敘利亞搜救人員在倒塌的廢墟瓦礫下，發現一名受困孕婦，不過她在現場拚命生下一名女嬰後便傷重不治，而這名奇蹟獲救的女嬰事後則被親戚收養。近日領養她的家庭分享其近照，在叔叔阿姨細心照顧下，女嬰明顯健康成長。

綜合外媒報導，在土敘強震發生約10小時後，搜救人員在敘利亞災區金代里斯鎮（Jindayris）的一處倒塌的建築廢墟中，救出一名剛出生的女嬰。據搜救人員透露，女嬰獲救時肚上的臍帶還與母親相連，但她的母親阿芙拉（Afraa Abu Hadiya）拚盡最後一口氣誕下她後，便因傷重離世，而她的父親與4名兄弟姐妹皆在災難中喪生，因此她成為全家中唯一的倖存者。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這名女嬰在被搜救人員發現前，至少被困在瓦礫堆下10小時以上，事後她的獲救喜訊震驚全世界，也因此被敘利亞政府以阿雅（Aya）命名，這名字在阿拉伯文中有著「奇蹟」之意。原先有許多民眾想領養她，但醫院在做DNA基因檢定後，交由她母親的親妹妹、阿姨海拉（Hala）和姨丈阿爾莎瓦迪（Khalil al-Sawadi）帶回家扶養，而他們已將她的名字改為「阿芙拉」（Afraa），來紀念她的已故生母。

如今這場災害已過去半年，阿芙拉的養父母在近日公布了她的近況，只見照片中阿芙拉在家人們的照顧下，臉龐明顯健康圓潤許多、表情也顯得十分活潑放鬆，感覺對現在的生活適應良好。她的養父阿爾莎瓦迪表示，阿芙拉獲救當時氣若游絲，身上還有不少瘀傷和腫塊，且廢墟裡的灰塵導致她的胸腔有點問題，「我們有定時帶她去看醫生、做檢查，現在她的健康狀況是100分」。

Afraa lost her parents and her siblings in the earthquake which hit Syria and Turkey six months ago.



❤️ She has now been adopted and is said to "smile at everyone she sees".



See more: https://t.co/208nsfXhk3 pic.twitter.com/c8quih7YPq — Sky News （@SkyNews） August 6, 2023

外媒報導，女嬰阿芙拉至少被困在瓦礫堆下10小時以上，事後她的獲救喜訊震驚全世界，而在當時被敘利亞官方取名為阿雅（Aya），在阿拉伯文中有著有「奇蹟」之意。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法