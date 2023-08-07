為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土敘強震瓦礫下出生「奇蹟女嬰」 領養家庭公開分享可愛近照

    已6個月大的敘利亞女嬰「阿芙拉」（Afraa），在今年2月初的土敘強震中出生，她被搜救人員從倒塌的廢墟瓦礫下救出，而生下她的母親則因傷重不治，目前她被親阿姨與姨丈收養。（美聯社）

    已6個月大的敘利亞女嬰「阿芙拉」（Afraa），在今年2月初的土敘強震中出生，她被搜救人員從倒塌的廢墟瓦礫下救出，而生下她的母親則因傷重不治，目前她被親阿姨與姨丈收養。（美聯社）

    2023/08/07 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕今年2月初，土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震，造成兩國逾5萬人罹難。在這場天災中，敘利亞搜救人員在倒塌的廢墟瓦礫下，發現一名受困孕婦，不過她在現場拚命生下一名女嬰後便傷重不治，而這名奇蹟獲救的女嬰事後則被親戚收養。近日領養她的家庭分享其近照，在叔叔阿姨細心照顧下，女嬰明顯健康成長。

    綜合外媒報導，在土敘強震發生約10小時後，搜救人員在敘利亞災區金代里斯鎮（Jindayris）的一處倒塌的建築廢墟中，救出一名剛出生的女嬰。據搜救人員透露，女嬰獲救時肚上的臍帶還與母親相連，但她的母親阿芙拉（Afraa Abu Hadiya）拚盡最後一口氣誕下她後，便因傷重離世，而她的父親與4名兄弟姐妹皆在災難中喪生，因此她成為全家中唯一的倖存者。

    報導指出，這名女嬰在被搜救人員發現前，至少被困在瓦礫堆下10小時以上，事後她的獲救喜訊震驚全世界，也因此被敘利亞政府以阿雅（Aya）命名，這名字在阿拉伯文中有著「奇蹟」之意。原先有許多民眾想領養她，但醫院在做DNA基因檢定後，交由她母親的親妹妹、阿姨海拉（Hala）和姨丈阿爾莎瓦迪（Khalil al-Sawadi）帶回家扶養，而他們已將她的名字改為「阿芙拉」（Afraa），來紀念她的已故生母。

    如今這場災害已過去半年，阿芙拉的養父母在近日公布了她的近況，只見照片中阿芙拉在家人們的照顧下，臉龐明顯健康圓潤許多、表情也顯得十分活潑放鬆，感覺對現在的生活適應良好。她的養父阿爾莎瓦迪表示，阿芙拉獲救當時氣若游絲，身上還有不少瘀傷和腫塊，且廢墟裡的灰塵導致她的胸腔有點問題，「我們有定時帶她去看醫生、做檢查，現在她的健康狀況是100分」。

    外媒報導，女嬰阿芙拉至少被困在瓦礫堆下10小時以上，事後她的獲救喜訊震驚全世界，而在當時被敘利亞官方取名為阿雅（Aya），在阿拉伯文中有著有「奇蹟」之意。（美聯社）

    外媒報導，女嬰阿芙拉至少被困在瓦礫堆下10小時以上，事後她的獲救喜訊震驚全世界，而在當時被敘利亞官方取名為阿雅（Aya），在阿拉伯文中有著有「奇蹟」之意。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其敘利亞大地震 罹難人數已逾5萬
    2023/02/25 07:15

    土耳其敘利亞大地震 罹難人數已逾5萬
    土耳其強震》敘利亞女嬰「奇蹟」瓦礫下獲救 確定由阿姨領養
    2023/02/21 23:54

    土耳其強震》敘利亞女嬰「奇蹟」瓦礫下獲救 確定由阿姨領養

    最強機能褲　讓「健康」不再是口號
    振奮人心！1歲半女嬰與親友被困96小時後 一家五口全生還
    2023/02/10 16:53

    振奮人心！1歲半女嬰與親友被困96小時後 一家五口全生還
    土敘1.1萬人罹難 新生兒奇蹟獲救
    2023/02/09 05:30

    土敘1.1萬人罹難 新生兒奇蹟獲救

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義
    敘利亞嬰兒送醫後情況穩定 親屬：她一家人都在地震中喪生
    2023/02/08 09:08

    敘利亞嬰兒送醫後情況穩定 親屬：她一家人都在地震中喪生
    偉大母親！敘國孕婦受困強震瓦礫堆 在生命最後一刻生出小孩
    2023/02/07 10:55

    偉大母親！敘國孕婦受困強震瓦礫堆 在生命最後一刻生出小孩
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播