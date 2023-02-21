土耳其強震》敘利亞女嬰「奇蹟」瓦礫下獲救 確定由阿姨領養

小女嬰奇蹟似獲救後，被敘利亞官方取名為Aya，有「奇蹟」之意。（美聯社）

2023/02/21 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕倒塌房屋的瓦礫下出生的小嬰兒，在土耳其敘利亞大地震中失去她所有直系親屬，現已被她的叔叔與阿姨領養。

據《BBC》報導，敘利亞當地一名小女嬰在瓦礫堆中生還的事蹟被廣為流傳，在餘震後小嬰兒被救援的影片很快地流傳出去並在網路被熱議。事發當下小嬰兒被發現時，她與媽媽的臍帶還相連在一起，而後隨即被救出。據當地媒體報導女嬰至少被困在瓦礫堆下10小時以上。

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原本許多民眾都希望能夠領養這位地震下出生的小生命，但當小女嬰在醫院做DNA基因檢定後，確認她的阿姨是血親，就被辦理出院了。醫生說當時她被送到醫院時情況並不好，身體多處瘀青和割傷，不過出院時狀況健康。

當嬰兒被救出後不久，政府官方將她命名為Aya，這個名字在阿拉伯語中有著「奇蹟」的含意。在經過領養後，現在小女嬰以她已過世母親Afraa為名，與叔叔阿姨一家生活。收養小女嬰的阿姨是原生母親的妹妹，小女嬰原先的家人全都在地震中遇難。

阿姨一家在地震前幾天也迎來了家中的小生命，如今家裡又增加了一位新成員，叔叔告訴美聯社的記者「她現在也是我的小孩了。」、「我會將她視如己出。」

土耳其敘利亞大地震造成建築物大量倒榻。（歐新社）

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