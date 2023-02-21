土耳其又爆規模6.3強震餘震搖不停 土敘至少3死683傷

土耳其於當地時間週一晚間又發生規模6.3極淺層強震，目前傳出這起地震又造成至少3人死亡，超過680人受傷。（歐新社）

2023/02/21 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其日前才發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡，週一晚間又發生規模6.3極淺層強震，目前傳出這起地震又造成至少3人死亡，超過680人受傷。

綜合外媒報導，土耳其南部與敘利亞接壤的地區於6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成該國約4.6萬人死亡。當地晚間週一晚間8點4分（台灣時間今晨1點4分）又發生規模6.3強震，地震深度僅16公里，震央位於才剛遭受重創、靠近敘利亞的南部省份哈泰省（Hatay）。土耳其災難和應急管理機構則指出，後續已發生32次餘震，其中包含規模5.8的強震。

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土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）指出，震央位於該省的德芙涅鎮（Defne）附近，目前已知有至少3人死亡、213人受傷，目前救難人員仍在持續進行搜救。敘利亞人權觀察站則指出，在地震發生後，已有約470名受傷民眾前往醫院接受治療。兩國合計約有683人受傷。

哈泰（Hatay）市長Lutfu Safas對媒體透露，地震發生後造成一些建物倒塌，且已知有人員被困在下面。因為有些民眾誤以為家園是堅固的，所以在月初的強震過後便返回家園。這樣的慘況也讓更多原本就不敢回家的民眾，更加心生畏懼，害怕進入任何建築物，只敢待在戶外的帳篷渡日。

外媒昨日才剛報導，在6日的強震發生近兩週後，土耳其多數省份的搜救工作已經結束，僅剩卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）和哈泰省仍在進行相關工作。其中卡拉曼馬拉斯省帕扎爾哲克鎮（Pazarcik）是6日規模7.8強震震央所在。

土耳其於當地時間週一晚間又發生規模6.3極淺層強震，地震發生後造成一些建物倒塌，且已知有人員被困在下面。這樣的慘況也讓更多原本就不敢回家的民眾，更加心生畏懼。（歐新社）

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