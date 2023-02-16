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    不只土耳其 「芥菜種會」將台灣愛心送進敘利亞

    基督教芥菜種會透過多方努力，與國際人道組織合作，將台灣愛心送進敘利亞。（基督教芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會透過多方努力，與國際人道組織合作，將台灣愛心送進敘利亞。（基督教芥菜種會提供）

    2023/02/16 18:27

    〔記者吳柏軒／台北報導〕土耳其及敘利亞6日因芮氏規模7.8強震嚴重受災，除了土耳其急需救援物資外，處在多年內戰的敘利亞也須國際援助，「台灣基督教芥菜種會」發起援助，面對敘國動盪局勢，多方努力下聯繫國際人道組織及當地教會等，今（16日）下午將援助敘利亞的物資送出。

    芥菜種會指出，援助土耳其的震災物資已在13日出境，但面對敘利亞複雜動盪的政治局勢，國際救援更艱辛，經多方努力，透過與國際人道救援合作組織Habibi International合作，並聯繫黎巴嫩、敘利亞等當地教會，得以將在台灣募集的各種愛心資源送進敘利亞。

    芥菜種會表示，送出的物資包含毛毯、厚外套、尿布、睡袋、氣墊床等，16日下午已轉交寄給國際快捷空運，震災物資預計下週一到達黎巴嫩的首都貝魯特，下週二隨車與救援團隊，和當地教會一同進入敘利亞災區。

    但芥菜種會表示，目前仍持續努力將物資送進敘利亞，也積極連繫資源幫助敘利亞難民，若屆時無法進入，將轉為幫助國內困難的家庭，懇請民眾體諒。另外，芥菜種會同時捐助2萬美金（約60萬元台幣），作為敘利亞災民食物和醫療等緊急救助，後續會依需求提供相關援助。

    基督教芥菜種會送出的物資包含，毛毯、厚外套、尿布、睡袋、氣墊床等。（基督教芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會送出的物資包含，毛毯、厚外套、尿布、睡袋、氣墊床等。（基督教芥菜種會提供）

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