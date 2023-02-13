為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土敘強震3.3萬罹難！ 土耳其究責 下令逮捕113建商

    芮氏7.8強震重創土耳其和敘利亞，隨著搜救行動持續，死亡人數在週日（12日）超過3萬大關。（歐新社）

    芮氏7.8強震重創土耳其和敘利亞，隨著搜救行動持續，死亡人數在週日（12日）超過3萬大關。（歐新社）

    2023/02/13 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕芮氏7.8強震重創土耳其和敘利亞，隨著搜救行動持續，死亡人數在週日（12日）超過3萬大關，官方最新統計顯示，土、敘兩國已知有3萬3179人喪生；同時，土國為追究豆腐渣工程，已下令逮捕113名涉案建商。

    綜合外媒報導，儘管救援人員從廢墟中救出不少民眾，但發現更多倖存者的希望正在消退，土耳其災害和應急管理局（AFAD）週日更新最新死亡人數，已上升至2萬9605人罹難。敘利亞則有3575人喪生，但該國週五後一直未公布新數字。兩國傷者超過9萬2600人。

    但聯合國救援負責人格里菲思（Martin Griffiths）週六抵達土國南部的災情現場，評估地震破壞後，認為傷亡恐更嚴重，他直言「這是我見過最嚴重的自然災害」，並預計死者恐逾5萬人。

    在搜救行動持續之際，土國司法單位正為多座大樓倒塌追究責任，司法部長博茲達（Bekir Bozdag）週日表示，正在追查131名涉參與豆腐渣工程的建商。

    官員表示，已對可疑建商發出113份逮捕令。司法部表示，已有3人被捕候審，7人被拘留，另有7人被禁止出境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土敘強震逾3萬死 敘利亞救援組織狂接電話救人命
    2023/02/12 23:25

    土敘強震逾3萬死 敘利亞救援組織狂接電話救人命
    吳鳳鑽轎底為土耳其祈福 一句話超感人
    2023/02/12 21:07

    吳鳳鑽轎底為土耳其祈福 一句話超感人
    受困128小時獲救 2個月大嬰兒餓到狂吸救難人員手指
    2023/02/12 19:11

    受困128小時獲救 2個月大嬰兒餓到狂吸救難人員手指
    任務結束撤離土耳其 搜救隊持國旗列隊向災區致敬
    2023/02/12 19:02

    任務結束撤離土耳其 搜救隊持國旗列隊向災區致敬
    屏縣宗教團體聯合祈福 佛教會捐助百萬賑災土耳其
    2023/02/12 18:02

    屏縣宗教團體聯合祈福 佛教會捐助百萬賑災土耳其
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播