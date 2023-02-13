土敘強震3.3萬罹難！ 土耳其究責 下令逮捕113建商

芮氏7.8強震重創土耳其和敘利亞，隨著搜救行動持續，死亡人數在週日（12日）超過3萬大關。（歐新社）

2023/02/13 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕芮氏7.8強震重創土耳其和敘利亞，隨著搜救行動持續，死亡人數在週日（12日）超過3萬大關，官方最新統計顯示，土、敘兩國已知有3萬3179人喪生；同時，土國為追究豆腐渣工程，已下令逮捕113名涉案建商。

綜合外媒報導，儘管救援人員從廢墟中救出不少民眾，但發現更多倖存者的希望正在消退，土耳其災害和應急管理局（AFAD）週日更新最新死亡人數，已上升至2萬9605人罹難。敘利亞則有3575人喪生，但該國週五後一直未公布新數字。兩國傷者超過9萬2600人。

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但聯合國救援負責人格里菲思（Martin Griffiths）週六抵達土國南部的災情現場，評估地震破壞後，認為傷亡恐更嚴重，他直言「這是我見過最嚴重的自然災害」，並預計死者恐逾5萬人。

在搜救行動持續之際，土國司法單位正為多座大樓倒塌追究責任，司法部長博茲達（Bekir Bozdag）週日表示，正在追查131名涉參與豆腐渣工程的建商。

官員表示，已對可疑建商發出113份逮捕令。司法部表示，已有3人被捕候審，7人被拘留，另有7人被禁止出境。

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