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    人扮的？ 黑熊站姿直挺挺引質疑 杭州動物園：是馬來熊

    杭州動物園一隻馬來熊與遊客互動過程中以兩腳站立，另外臀部處也有皺褶，遭人質疑是「工讀生」假扮的。（擷取自推特）

    杭州動物園一隻馬來熊與遊客互動過程中以兩腳站立，另外臀部處也有皺褶，遭人質疑是「工讀生」假扮的。（擷取自推特）

    2023/08/01 21:44

    〔即時新聞／綜合報導〕近期一則「用雙腳站直的黑熊」影片在中國網路上瘋傳，眾多中國網友看完影片後紛紛質疑這頭熊為何能站的這麼直挺，會不會是由人類假扮的，不過事主杭州動物園後來澄清，這是一頭能用雙腳站立的馬來熊，絕對不是人類假扮的。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，這則影片在網路上傳開之後，許多人都注意到這頭熊的站姿，以及牠背後「看起來不自然」的皺褶，這兩點引來眾多中國網友的議論，質疑這頭熊其實是園方請人扮演的。

    杭州動物園事後則在微信上發表了一篇以「馬來熊安吉拉」為第一人稱的澄清文，試圖闢謠，「我想和大家強調一下，我是馬來熊，不是黑熊，不是狗，是馬來熊！」

    婆羅洲馬來熊保護中心（BSBCC）創始人黃秀德（Wong Siew Te）對CNN表示：「大多數熊類都可以用後腿站立，而馬來熊更會站的高高的，以觀察四周情形，牠們這樣做有其目的。雌性的馬來熊甚至會用雙手抱住幼崽，再用雙腳行走，行為很像人類，我想這就是大眾誤解的原因。」

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