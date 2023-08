人扮的？ 黑熊站姿直挺挺引質疑 杭州動物園：是馬來熊

2023/08/01 21:44

〔即時新聞/綜合報導〕近期一則「用雙腳站直的黑熊」影片在中國網路上瘋傳,眾多中國網友看完影片後紛紛質疑這頭熊為何能站的這麼直挺,會不會是由人類假扮的,不過事主杭州動物園後來澄清,這是一頭能用雙腳站立的馬來熊,絕對不是人類假扮的。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,這則影片在網路上傳開之後,許多人都注意到這頭熊的站姿,以及牠背後「看起來不自然」的皺褶,這兩點引來眾多中國網友的議論,質疑這頭熊其實是園方請人扮演的。

請繼續往下閱讀...

杭州動物園事後則在微信上發表了一篇以「馬來熊安吉拉」為第一人稱的澄清文,試圖闢謠,「我想和大家強調一下,我是馬來熊,不是黑熊,不是狗,是馬來熊!」

婆羅洲馬來熊保護中心(BSBCC)創始人黃秀德(Wong Siew Te)對CNN表示:「大多數熊類都可以用後腿站立,而馬來熊更會站的高高的,以觀察四周情形,牠們這樣做有其目的。雌性的馬來熊甚至會用雙手抱住幼崽,再用雙腳行走,行為很像人類,我想這就是大眾誤解的原因。」

WATCH: ???? A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT