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電車內有蛇！日本JR山手線急停駛2小時 2700人受影響

日本東京JR山手線昨（12）日下午接到通報，有民眾在電車行經澀谷站時，在車廂內座位下方發現「像蛇一樣的生物」。示意圖。（資料照，法新社）

日本東京JR山手線昨（12）日下午接到通報，有民眾在電車行經澀谷站時，在車廂內座位下方發現「像蛇一樣的生物」。示意圖。（資料照，法新社）

2024/05/13 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR山手線昨（12）日下午接到通報，有民眾在電車行經澀谷站時，在車廂內座位下方發現「像蛇一樣的生物」，電車因此緊急停駛。日媒指出，站務人員搜索了2小時後，終於捕獲這條蛇，約有2700人受停駛影響，所幸這起事件無人受傷。

綜合日媒報導，JR東日本表示，在12日下午5點左右，JR澀谷站接獲乘客通報，指出他在山手線內圈行駛的某班電車8號車廂裡，發現座位下方疑似有蛇，於是電車緊急在駒込站停駛，並將8號車廂所有乘客移到其他車廂，由站務員進入尋找，然而搜尋約15分鐘左右，卻沒見到任何生物的蹤影。

報導指出，為了乘客的安全，站務員決定將列車重新開往大崎站，並讓所有乘客下車，再將列車開往東京綜合車輛中心進行徹底檢查，最終在晚間7點左右，檢查人員才在座位下發現一條約20公分長的蛇，順利將其捕獲。事後JR向警方通報此事，根據警方調查指出，被捕獲的這條小蛇，為無毒的日本錦蛇。

JR東日本指出，本次電車停駛導致約2700人受影響，目前尚接獲到有人通報「遺失蛇類」，因此被捕獲的蛇由警方協助安置。

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