日經：習近平訪法期間 當地中國學生被警告「勿讓習難堪」

習近平對法國進行國是訪問期間，國際特赦組織人士在巴黎舉行抗議活動。（法新社）

2024/05/13 16:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》13日報導，中國國家主席習近平月初訪問法國，會見法國總統馬克宏時，當地中國學生組織成員接到家鄉父母的電話，敦促他們不要做「讓習近平難堪」的事。人權組織「國際特赦組織」最新發布的報告指出，即使在歐美等言論和集會自由國家，中國學生也愈來愈不願表達政治觀點，因為可能讓家鄉的家人承受巨大壓力。

據報導，在習近平訪法前，法國的中國學生組織「自由陣線」（Le Front de la Liberte）成員接到家鄉父母的電話，詢問他們即將進行的活動，並敦促他們不要做任何「可能會讓習近平難堪」的事情。其中一位創辦人「布」（Bu）告訴《日經》，在習近平訪法期間，北京當局已約見他的父母6次，警告他們如果孩子繼續行為不當，他們將很難去巴黎探望孩子，且自己的退休金也可能受到影響。

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國際特赦組織13日發布的63頁報告指出，這種騷擾愈來愈引起海外中國學生的擔憂，即使在言論和集會自由受到尊重的美國和歐洲的大學中，他們現在也不願表達政治觀點，因為可能影響到在中國的家人。

報告指出，這種恐懼對學生參與學術生活和工作產生深遠的「寒蟬效應」，迫使學生在學術討論中進行自我審查，在學習中避免中國當局認為的「敏感」話題，並拒絕在學術界追求職涯。

2023年6月至今年4月期間，國際特赦組織訪問32名在西方國家的中國學生和應屆畢業生，其中22人表示，「對中國政府鎮壓的恐懼，已限制或對他們在留學期間參與學術活動產生負面影響」。

有些人表示，中國警方已採取措施，例如傳喚他們的父母，警告他們不要讓自己的孩子在國外做任何「對我們國家不利」的事情。據了解，北京當局會透過社群媒體和微信等管道積極監控學生在海外的活動。許多中國留學生因忌憚被監視和審訊，甚至不惜斷絕友誼。

布就透露，中國警方曾傳喚一名返回中國度假的中國同學，並向該同學詢問布在巴黎的活動和社交圈。從那以後，他們彼此就不怎麼交談。

北京當局「在意」的範圍並不限於批評中國政府和領導階層，就連在海外宣傳中國婦女權利的學生也是其目標。

居住在紐約的應屆畢業生「莫莫」（Momo）告訴《日經》，她在回到上海時曾遭便衣警察盤問，詢問她參加美國的一場女權活動，她只好假裝不知道主辦人是誰，也不清楚自己參加什麼活動。不僅如此，中國警方還想和她「交朋友」，以便了解中國學生在海外的社交生活。

莫莫現在對結交新的中國朋友持謹慎態度，擔心如果她表達對中國的批評觀點，他們會向北京當局檢舉她。

接受國際特赦組織採訪的中國留學生中，大約3分之1表示，恐懼的氣氛使他們改變學習、研究或寫作的方向。超過一半接受新報告採訪的學生表示，他們有與恐懼相關的心理健康問題，從壓力和創傷到偏執和憂鬱都有，還有人已住院。

國際特赦組織敦促西方政府和大學保護學生在其國家和校園的權利，並在必要時透過延長簽證來支持學生的居留。大多數學生都認為，西方國家和大學要嘛沒有意識到他們對跨國鎮壓的擔憂，要嘛不願意回應學生的擔憂。

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