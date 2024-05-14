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台南明德外役監受刑人方青山脫逃 台中網咖落網

台南明德外役監26歲受刑人方青山日前脫逃，今天在台中潭子一家網咖落網。（記者黃敦硯翻攝）

台南明德外役監26歲受刑人方青山日前脫逃，今天在台中潭子一家網咖落網。（記者黃敦硯翻攝）

2024/05/14 14:53

〔記者黃敦硯／台北報導〕台南明德外役監26歲受刑人方青山，日前因返家探視逾假未歸，遭台中地檢署及台南地檢署發布通緝，台南市與台中市警方經連日追查，今天下午在台中市潭子區一家網咖將他逮捕，警方將進一步釐清其脫逃動機以及這幾天的行蹤。

據了解，方男於2019年間，加入「隔壁老樊」詐欺集團當取款車手，他到處領錢交給上級之外，還假冒「台北地檢署書記官」，於同年8月28日持偽造的「臺灣臺北地方法院公證本票」，向住在台中市南屯區的甘姓被害人，面交取款300萬元，29日他再度取款時，被埋伏的警察當場逮捕，他共觸犯7次詐欺罪，2次偽造有價證券罪，台中地方法院裁定執行刑7年9月，再加上其他刑案，共執行9年9月。

方男後來被關在台南明德外役監，本月11日獲准返家探親，原本預計13日下午要返回監獄，但他卻「落跑」不歸，因方男老家位於台中市西區，獄方委託台中市警局第一分局民權派出所訪找人，方父告訴警方，兒子確實返家探親，13日搭乘中午11時5分，由台中車站啟程的火車回監獄，不知兒子下落。

方男因返家探視逾假未歸，遭台中地檢署及台南地檢署以準脫逃罪發布通緝，刑事警察局昨天在官網公布重要緊急查緝專案。

台南市刑大、新化分局、台中市刑大等單位組成專案小組追查，今天下午在台中市潭子區勝利路一家網咖逮獲方男。

方青山今午落網。（資料照）

方青山今午落網。（資料照）

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