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    赴義大利見台灣竟能快速通關 中國導遊質疑遭歧視反被酸爆

    一名中國導遊近日到義大利，注意到台灣和美國、日本等國都能快速通關，中國卻需排隊等過海關，讓他質疑遭歧視。（圖翻攝自抖音）

    一名中國導遊近日到義大利，注意到台灣和美國、日本等國都能快速通關，中國卻需排隊等過海關，讓他質疑遭歧視。（圖翻攝自抖音）

    2023/07/31 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一名中國導遊帶團到義大利遊玩，發現台灣和美國、日本、南韓、加拿大等國都能快速通關，中國卻需排隊等過海關，特地拍片表示自己「感覺不是很好」，還向中國網友提問「這算不算歧視？」引發討論。

    全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」（Henley & Partners）本月18日公布「恒理護照指數」（Henley Passport Index）排名，台灣以可免簽前往144個國家和地區排第31名，狠甩中國僅能以80個目的地免簽排第63名。

    本月27日，一名中國導遊在抖音分享影片，表示這幾天帶團入境義大利，注意到美國、日本、南韓、歐盟等國家的國旗都出現在快速通關名單上，當中竟也能看到他口中的「中國台灣」，但中國卻被列為需乖乖排隊過海關的其他國家，讓他質疑「不知道這算不算一種歧視，我感覺不太好」。

    原以為能討拍成功的影片，竟出現不少中國網友表示，「你又不免簽，過什麼快捷通道」、「你既然出來了，就要尊重事實，接受事實」、「要把中國放快捷通道，那這個通道就失去意義了」、「哥們本來想帶節奏，沒想到評論區裡這麼多明白人」、「別想靠愛國賺流量啦」、「說個笑話，中國護照好用」。

    一名中國導遊近日到義大利，注意到台灣和美國、日本等國都能快速通關，中國卻需排隊等過海關，讓他質疑遭歧視。（圖翻攝自抖音）

    一名中國導遊近日到義大利，注意到台灣和美國、日本等國都能快速通關，中國卻需排隊等過海關，讓他質疑遭歧視。（圖翻攝自抖音）

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