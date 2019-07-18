好尊榮！持台灣護照入境義大利享快速通關

2019-07-18 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕現在到義大利，不管是羅馬達文西機場和錢皮諾機場，只要持有台灣護照，也能走自動通關通道，省下很多排隊時間！除了歐盟以外，全世界只有8國享有優待，台灣就是其中之一，當地機場也大方地標示出來。「喬濱林」發臉書分享經驗，羅馬機場一般通道大排長龍，他卻持台灣護照「3分鐘不到快速通關」，網友也留言大讚「台灣護照，尊榮不凡」。

原PO在臉書發文說，15日他到羅馬機場，等待通關的橘線區「人滿為患」，工作人員見他拿的是台灣護照，直接引導他走黑線道快速通關，全程只花3分鐘。

歐洲各大機場近年推動「自動化邊境管制系統（Automated border control）」，讓指定國家地區的海外旅客快速出入境，去年就有台灣旅客發現，在德國的法蘭克福、慕尼黑等機場，把台灣納入，甚至用國旗標示，今年義大利也把我國納入自動化通關待遇名單。

義大利駐台的「義大利經濟貿易文化推廣辦事處 （IETCPO）」指出，年滿14歲並持有台灣護照的公民，在羅馬達文西國際機場與錢皮諾機場可透過完全自動化方式執行護照查驗程序，不但確保最高安全層級，也能減少等待時間，台灣是美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本和以色列之後，第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

網友們回應「台灣這麼猛」、「真的是要出了國，才能體會出國際間對台灣地位的重視」、「之前在羅馬機場確實拿台灣護照他們會加快速度處理，中國人還想假裝同樣是亞洲人而被擋」、「這讓中國人情何以堪」、「我在美國也有遇到這個禮遇，以身為台灣人為傲」。

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