全球好用護照排名洗牌！日本被這國擠下冠軍 台灣狠甩中國

2023年「恒理護照指數」排名本月18日公布，新加坡擠下日本榮獲第1，台灣護照則為第31名。（資料照）

2023/07/18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球最好用護照排名洗牌！全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」（Henley & Partners）18日公布世界護照實用度排名，連續5年蟬聯該排行榜冠軍的日本，今年被新加坡擠下第1名的寶座。至於台灣的護照，今年排名第31名，狠甩中國護照。

恒理公司自2006年開始，依據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，定期監測各國護照實用度，並在每年公布「恒理護照指數」（Henley Passport Index）排名 。本月18日，該公司發布2023年最新排名，過去5年蟬聯榜首的日本，今年跌到第3名，新加坡則取代日本成為「世界上最強大的護照」，星國護照可讓其公民免簽證前往全球192個國家和地區。

請繼續往下閱讀...

德國、義大利和西班牙今年並列第2，這3國的護照可免簽前往190個國家和地區；日本、奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓、瑞典則並列第3，可免簽前往189個國家和地區。

至於台灣的護照以可免簽前往144個國家和地區，和澳門、巴拿馬並列第31名，狠甩僅能以免簽前往80個國家和地區、排名第63名的中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法