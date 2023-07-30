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    南半球也熱！ 雪梨7/30氣溫突破攝氏25度C

    澳洲雪梨正處冬季，但7月30日午後測得攝氏25.2度的異常高溫。（路透檔案照）

    澳洲雪梨正處冬季，但7月30日午後測得攝氏25.2度的異常高溫。（路透檔案照）

    2023/07/30 15:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北半球進入盛夏之際，正處冬季的澳洲雪梨竟也觀測到異常高溫，30日突破攝氏25度，氣象學家稱原因之一是溫暖的海洋條件。

    英國《衛報》指出，澳洲東部各州在本週末（29、30日）迎來反常的溫暖天氣，雪梨週日午後氣溫達到攝氏25.2度，西部郊區氣溫更高，例如本里斯（Penrith）和班克斯城（Bankstown）達到攝氏26度。此外，雪梨在28、29日的氣溫也分別達到攝氏24.4度及22度。

    無獨有偶，布里斯本氣溫繼29日達到攝氏25.4度後，30日進一步達到攝氏25.7度，是本月最溫暖的一天。世界氣象組織（WMO）先前即表示，隨著本月全球氣溫打破紀錄，7月可能成為有紀錄以來最熱的月份。

    BOM氣象學家海因斯（Angus Hines）表示，氣象局的地圖顯示全國各地氣溫異常，東部內陸部分地區的氣溫比正常水準高出約攝氏8度，東部整體氣溫比正常水準高出攝氏2到6度。他警告，預計接下來一週氣溫將保持在平均水準以上，部分地區氣溫直至8月2日仍將比7月均溫高出約攝氏8度。

    海因斯表示，預計8月2日後才會明顯降溫，屆時將有一股冷空氣接在冷鋒之後進入澳洲西南部，使西澳大利亞州大部分地區氣溫下降，接著冷空氣將蔓延開來，橫跨南部各州。

    不過，針對近來北半球各地屢創高溫，海因斯認為並不是造成澳洲氣溫升高的直接原因，不像是熱度已經轉移到赤道以南。他表示，世界各地記錄到的海洋表面均溫遠高於平常，才導致澳洲的氣溫異常，尤其昆士蘭海岸附近的海水特別溫暖。

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