海洋升溫致白化 大堡礁25年內半數珊瑚死亡

根據最新研究，澳洲大堡礁在過去25年內有半數珊瑚死亡。（路透）

2020/10/14 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）是世界最大的珊瑚礁群，但受到地球暖化影響全球生態，最新研究顯示，大堡礁在過去25年內，有半數的珊瑚死亡，科學家也警告，氣候變遷正對海洋生態系統造成不可逆的破壞。

綜合外媒報導，位在澳洲東北海岸的大堡礁1981年被列入世界自然遺產，根據刊登在《皇家學會報告》（Proceedings of the Royal Society Journal）的最新研究，1990年代中期以來，大堡礁各個珊瑚群正在以驚人的速度減少，其中以較大的珊瑚物種影響最大，幾乎從大堡礁北部消失。

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研究合著者、詹姆士庫克大學（James Cook University）教授休斯（Terry Hughes）表示，和25年前相比，較大型的珊瑚物種高達80%到90%消失。珊瑚礁是海洋生態系統健康的基礎，為魚類和其他生物製造出生存的角落，失去珊瑚將嚴重影響生態系統。珊瑚礁是海洋系統重要的物種之一，約有1/4到1/3的海洋物種，在生命週期中曾依賴珊瑚礁。

研究合著者、詹姆士庫克大學的狄澤爾（Andy Dietzel）提到，研究發現大堡礁的復原能力和過去相比，受到嚴重損害，因為幼年珊瑚減少，能夠繁衍的珊瑚也減少。休斯則表示，除非各國履行《巴黎協議》的承諾，否則珊瑚將持續消失。休斯指出，對於生長快的物種，恢復時間大約需要十年時間，在溫度持續上升的情況下，會不斷出現白化事件，獲得復育的機率幾乎為零。

大堡礁在1998年首次出現大規模的珊瑚白化，隨著溫度持續飆升，珊瑚白化的頻率增加，珊瑚群範圍縮小並難以恢復，2016到2017年的大規模白化也引起全球關注。據報導，長2300公里的大堡礁，每年為澳洲經濟帶來40億澳幣（約823億新台幣）的觀光收入。

最新的報告針對1995年到2017年的大堡礁進行研究，今年初珊瑚白化所造成的破壞則尚待評估，據報導，這恐成為有史以來範圍最大的珊瑚白化事件，更首次影響大堡礁南端地區。

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