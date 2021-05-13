暖化也害平流層變薄 將影響衛星、GPS定位

美國航太總署（NASA）2014年公布的地球照。（法新社檔案照）

2021/05/13 00:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕人類大量排放溫室效應氣體，正使得地球大氣層中的平流層正在縮減，自1980年代以來厚度減少了400公尺，若不顯著減少碳排量，到2080年前還會再減少約1000公尺。科學家警告，平流層變薄影響範圍，將及於衛星活動、全球定位系統（GPS）以及無線電通訊。

英國《衛報》12日獨家報導，這份西班牙維戈大學奧倫塞校區地球物理學副教授阿內爾（Juan Añel）參與的研究，是繼4月間報告顯示氣候變遷造成地軸偏移後，再度顯示人類對地球的龐大影響。

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平流層位於地表上空約20公里到60公里高處，其下為對流層，二氧化碳導致對流層升溫、膨脹，壓縮平流層下沿邊界，而若二氧化碳進入平流層，卻會使空氣冷卻收縮。科學界已知對流層高度正隨著碳排量增加而擴張，並且假設平流層正在縮小；過去研究人員認為，平流層變薄可能是因為數十年來位於平流層內的臭氧層流失。

但是這項新研究利用1980年代起的衛星觀測資料，加上數個包含大氣層中複雜化學交互作用的氣候模型，首次呈現平流層確實至少自1980年代起就正在縮小，而且認為是二氧化碳量增加所致，而非臭氧層，且臭氧層自1989年蒙特婁議定書禁用氟氯碳化物後，就開始回升。

研究人員5日在《環境及研究通訊》（Environmental Research Letters）期刊發表報告指出，「這（平流層變薄）或許會影響衛星軌道、壽命與衛星的收回，無線電波傳播，最終影響全球定位系統和其他在太空的導航系統整體運作」。

阿內爾說，平流層收縮是氣候緊急狀態以及人類現在所造成的「行星尺度」影響之強烈訊號，「這令人震驚」，「這證明了我們正在破壞高達60公里高的大氣層」。

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