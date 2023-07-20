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    焚燒可蘭經事件擴大 瑞典駐伊拉克首都使館遭縱火

    20日凌晨有上百人聚集在瑞典駐伊拉克首都巴格達大使館外，齊呼口號抗議瑞典批准焚燒可蘭經，最後更衝進使館區域內縱火。（路透）

    20日凌晨有上百人聚集在瑞典駐伊拉克首都巴格達大使館外，齊呼口號抗議瑞典批准焚燒可蘭經，最後更衝進使館區域內縱火。（路透）

    2023/07/20 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典一名男子6月28日在首都斯德哥爾摩（Stockholm）一間清真寺外撕毀並焚燒可蘭經，引發伊斯蘭國家不滿，然而，瑞典警方本月19日批准一項伊拉克駐瑞典斯德哥爾摩大使館外活動，疑似將二度焚燒可蘭經，並焚燒伊拉克國旗等，點燃伊拉克民眾怒火，20日凌晨有上百人聚集在瑞典駐伊拉克首都巴格達大使館外，齊呼口號抗議，最後更衝進使館區域內縱火。

    根據《路透》報導，瑞典當地媒體19日指出，瑞典警方當日批准一項20日於伊拉克駐瑞典斯德哥爾摩大使館外的抗議活動，該活動將焚燒可蘭經（Koran）與伊拉克國旗，其中1名參加者為上月28日焚燒可蘭經的人，引發伊斯蘭國家極度不滿，20日凌晨1點左右，約有上百名抗議者聚集在瑞典駐伊拉克首都巴格達大使館外，並高呼可蘭經口號，影片顯示，抗議者隨後衝進使館區域內縱火，建築物開始冒出濃濃黑煙。

    《路透》指出，目前尚不清楚使館內是否有人傷亡。上月瑞典焚燒可蘭經事件爆發後，伊拉克什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）隨機呼籲支持者對瑞典展開抗議，並要求伊拉克應將瑞典駐伊拉克大使驅逐出境。除了伊拉克外，土耳其、阿拉伯聯合大公國、約旦與摩洛哥等國，亦對瑞典表達抗議，美國也發聲譴責瑞典男子焚燒可蘭經的行為，並稱瑞典警方批准許可，雖是對言論自由的支持，但不代表認可宗教仇恨。

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