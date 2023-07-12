不滿瑞典批准燒可蘭經 聯合國人權理事會通過宗教仇恨決議案

2名巴基斯坦女童9日在喀拉蚩的1場反瑞典的抗議活動中手持寫有「停止焚燒可蘭經」的標語。（法新社）

2023/07/12 19:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管美國與歐盟以有違其人權與言論自由觀點表態反對，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）12日仍表決通過一項與宗教仇恨有關的決議案，呼籲各國修改有礙起訴宗教仇恨相關行為的法律。

聯合國人權理事會的47個成員國是以28票贊成、12票反對與7票棄權，通過這項具有爭議性的決議案。

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瑞典警方今年6月底批准在穆斯林宰牲節（Eid al-Adha）之際於首都斯德哥爾摩大清真寺外焚燒可蘭經（Koran）的抗議申請，引發伊斯蘭國家不滿。

穆斯林人口佔絕大多數的巴基斯坦因此提出這項與宗教仇恨有關的動議，要求聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）就宗教仇恨提出報告，以及呼籲各國修法與填補可能「有礙避免、起訴相關行為與鼓吹宗教仇恨」的漏洞。

聯合國人權理事會以推廣與保障全球人權、處理暴力情事並提供建言為己志，但近年來因接納人權紀錄不佳國家為成員國而遭人詬病。

美國曾在2018年川普執政時以該會長期對以色列存有偏見、食古不化缺乏改革為由退出；儘管美國已在拜登上台後重返該會，但中國則趁隙在此崛起壯大，2020年起入選可參與遴選全球人權調查員的諮詢小組（Advisory Committee），遭人權團體斥為有如請鬼拿藥單。

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