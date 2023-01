瑞典抗議人士焚燒可蘭經 傳克里姆林宮幕後指使

帕魯丹(右)在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威焚燒《可蘭經》,大大激怒土耳其,對瑞典順利加入北約帶來變數。(路透)

2023/01/28 20:13

〔編譯孫宇青/綜合報導〕瑞典抗議人士日前在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近焚燒《可蘭經》,對土耳其同意瑞典加入北大西洋公約組織(NATO)帶來變數。然而,瑞典媒體27日披露,該名抗議人士申請示威的許可費用,是由一名克里姆林宮支持的俄國電視台「今日俄羅斯」(RT)前記者弗雷克(Chang Frick)所支付,不排除主導事件的幕後黑手正是克宮。

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後,決定放棄長年的軍事不結盟策略,積極籌謀加入北約,但土耳其一直以這兩國窩藏庫德族極端團體為由,加以反對。雪上加霜的是,擁有瑞典、丹麥國籍的反伊斯蘭人士、極右翼政黨黨魁帕魯丹(Rasmus Paludan),21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威焚燒《可蘭經》,進一步激怒安卡拉及其他穆斯林國家,土耳其總統艾多根甚至回嗆瑞典,別指望土耳其支持瑞典加入北約。

然而,瑞典媒體披露,帕魯丹向瑞典當局申請示威的許可費用320瑞典克朗(約台幣939元),是由克里姆林宮支持的「今日俄羅斯」電視台前記者弗雷克所支付,而弗雷克也向媒體證實此事,但他也澄清焚燒《可蘭經》並非他的主意。弗雷克還解釋,他在2014年後就不曾為「今日俄羅斯」撰稿,且在俄國入侵克里米亞半島後,他也不再支持俄國當局。

不過,值得一提的是,曾加入瑞典極右民粹主義政黨「瑞典民主黨」的弗雷克,向來以親俄立場聞名,包括2019年接受「紐約時報」訪問時,拿出一捲俄國盧布紙鈔並開玩笑地說:「這是我真正的老闆!普廷!」(Here is my real boss! It's Putin!)

