瑞典抗議人士焚燒可蘭經 傳克里姆林宮幕後指使

帕魯丹（右）在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威焚燒《可蘭經》，大大激怒土耳其，對瑞典順利加入北約帶來變數。（路透）

2023/01/28 20:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典抗議人士日前在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近焚燒《可蘭經》，對土耳其同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）帶來變數。然而，瑞典媒體27日披露，該名抗議人士申請示威的許可費用，是由一名克里姆林宮支持的俄國電視台「今日俄羅斯」（RT）前記者弗雷克（Chang Frick）所支付，不排除主導事件的幕後黑手正是克宮。

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後，決定放棄長年的軍事不結盟策略，積極籌謀加入北約，但土耳其一直以這兩國窩藏庫德族極端團體為由，加以反對。雪上加霜的是，擁有瑞典、丹麥國籍的反伊斯蘭人士、極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan），21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威焚燒《可蘭經》，進一步激怒安卡拉及其他穆斯林國家，土耳其總統艾多根甚至回嗆瑞典，別指望土耳其支持瑞典加入北約。

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然而，瑞典媒體披露，帕魯丹向瑞典當局申請示威的許可費用320瑞典克朗（約台幣939元），是由克里姆林宮支持的「今日俄羅斯」電視台前記者弗雷克所支付，而弗雷克也向媒體證實此事，但他也澄清焚燒《可蘭經》並非他的主意。弗雷克還解釋，他在2014年後就不曾為「今日俄羅斯」撰稿，且在俄國入侵克里米亞半島後，他也不再支持俄國當局。

不過，值得一提的是，曾加入瑞典極右民粹主義政黨「瑞典民主黨」的弗雷克，向來以親俄立場聞名，包括2019年接受「紐約時報」訪問時，拿出一捲俄國盧布紙鈔並開玩笑地說：「這是我真正的老闆！普廷！」（Here is my real boss! It's Putin!）

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