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    中國女遊客東京街頭打警察...譙路人「X你媽」 引爆日網怒火！

    近日一段中國女遊客在東京街頭對警察大打出手的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

    近日一段中國女遊客在東京街頭對警察大打出手的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

    2023/07/18 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段中國女遊客在東京街頭對警察大打出手的影片在推特上瘋傳，引爆日本網友怒火，紛紛要求將這群鬧事遊客驅逐出境。

    中國狼性令人反感，近日東京新宿街頭有4名女子和其他人起爭執，警方獲報到場處理後，4名女子竟開始用英文和日文對警察叫囂怒罵，甚至拳打腳踢。到場的員警全為男性，全程僅以口頭制止4名女子停止打人動作，並未以武力制服，事後也未逮捕4名女子。

    這段過程被其他路人拍下PO網，可以看到4名女子看到有旁人在拍，上前拍掉對方手機怒飆「操你媽」，因此被認為應該是中國人。至於4名女子與何人、因何事起爭執，目前還不清楚。

    影片隨即在推特造成瘋傳，日本網友紛紛表示，「直接驅逐出境！」、「這時就需要有女警察直接制服她們」、「如果一個日本人在中國做同樣的事情，我感覺會被馬上逮捕，建議日本也學人家，逮捕並驅逐出境」、「警察太好了吧，這應該直接以妨害公務和襲警抓起來」、「她們在中國敢這樣嗎？」、「中國人可以不要這麼討人厭嗎」。

    近日一段中國女遊客在東京街頭對警察大打出手的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

    近日一段中國女遊客在東京街頭對警察大打出手的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

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