為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    缺德！中客赴韓旅遊短租25天 惡意用掉120噸水

    中客赴南韓旅遊短租民宿 竟惡意用掉120公噸的水。仁川國際機場示意圖。（彭博）

    中客赴南韓旅遊短租民宿 竟惡意用掉120公噸的水。仁川國際機場示意圖。（彭博）

    2023/04/09 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕太沒良心了！中國一對遊客前往南韓旅遊，3月6日透過Airbnb在首爾麻浦區短租一處民宿25天，入住前曾想退房遭屋主拒絕，竟惡意用掉120公噸水、84萬韓元（約新台幣1.93萬元）的電費和天然氣費。

    《朝鮮日報》報導，屋主透露，在租約還剩下4天就要結束時，天然氣檢查員詢問他房子是否有管線洩漏的狀況，因此自己連忙趕過去檢查，看到儀表後大吃一驚。

    原來，中國租客竟然用掉64萬韓元（約新台幣1.47萬元）的天然氣，是平常狀況的5倍之多，電費則是20萬韓元（約新台幣4610元），更扯的是還消耗120多噸的水，大概要6天完全不關水才能辦到。

    屋主透過監視器發現，這2名中國旅客只在民宿待了5天左右便收拾行李不住了，離開前故意將所有的燈都打開，暖氣也全都啟動，每隔3天回來5分鐘左右觀察狀況，因此能源才會消耗得那麼快。

    屋主痛斥中國旅客到底是心地有多壞才會這樣做，他希望Airbnb能協助向對方求償，Airbnb則指稱租戶並未損壞房屋，因此這起糾紛必須由屋主直接和租客溝通解決。不過，這2名中國遊客目前已經出境，完全聯繫不上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「泰」辱華？ 小粉紅見中國國旗比他國低 爆氣要業者重插
    2023/04/05 15:39

    「泰」辱華？ 小粉紅見中國國旗比他國低 爆氣要業者重插
    又傳無恥中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」
    2023/04/02 19:15

    又傳無恥中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    狼性！中國女子連自己小孩都痛扁 在日本被捕
    2023/03/06 11:13

    狼性！中國女子連自己小孩都痛扁 在日本被捕
    不靠中客！日本吸引各國遊客 百貨免稅品銷售額不斷上升
    2023/02/26 16:21

    不靠中客！日本吸引各國遊客 百貨免稅品銷售額不斷上升
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播