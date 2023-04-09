缺德！中客赴韓旅遊短租25天 惡意用掉120噸水

中客赴南韓旅遊短租民宿 竟惡意用掉120公噸的水。仁川國際機場示意圖。（彭博）

2023/04/09 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕太沒良心了！中國一對遊客前往南韓旅遊，3月6日透過Airbnb在首爾麻浦區短租一處民宿25天，入住前曾想退房遭屋主拒絕，竟惡意用掉120公噸水、84萬韓元（約新台幣1.93萬元）的電費和天然氣費。

據《朝鮮日報》報導，屋主透露，在租約還剩下4天就要結束時，天然氣檢查員詢問他房子是否有管線洩漏的狀況，因此自己連忙趕過去檢查，看到儀表後大吃一驚。

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原來，中國租客竟然用掉64萬韓元（約新台幣1.47萬元）的天然氣，是平常狀況的5倍之多，電費則是20萬韓元（約新台幣4610元），更扯的是還消耗120多噸的水，大概要6天完全不關水才能辦到。

屋主透過監視器發現，這2名中國旅客只在民宿待了5天左右便收拾行李不住了，離開前故意將所有的燈都打開，暖氣也全都啟動，每隔3天回來5分鐘左右觀察狀況，因此能源才會消耗得那麼快。

屋主痛斥中國旅客到底是心地有多壞才會這樣做，他希望Airbnb能協助向對方求償，Airbnb則指稱租戶並未損壞房屋，因此這起糾紛必須由屋主直接和租客溝通解決。不過，這2名中國遊客目前已經出境，完全聯繫不上。

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