奇！日月潭出現「水怪」 竟是山羌探頭泳渡

日月潭近日竟有山羌在潭面探頭泳渡，讓開船10多年的船家大感驚奇。（民眾提供）

2025/05/01 16:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭前天（4月29日）有遊艇業者遊湖時，在潭面上發現不明「水怪」，趨前查看竟是山羌在游泳，直呼開船10多年頭一次看到，讓人嘖嘖稱奇；生態講師說，多數野生動物都會游泳，例如水鹿、山豬等，山羌也不例外，研判山羌可能是遭遇威脅如犬隻追擊，才會被迫下水泳渡。

日月潭船家表示，近日載客前往月潭水域遊湖時，突然發現水面上有不明生物在游泳，起初以為是人，後來靠近一看，竟發現是隻山羌，且泳速還不算慢，時速大約10公里，估計泳渡的距離超過1公里，之後因還有遊湖行程，便未再跟隨。

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日月潭風景區管理處表示，潭區周邊多山，月潭水域人潮、景點較少，因此附近陸域會有水鹿、山羌、台灣獼猴出沒覓食，不過潭面會出現山羌游泳，則是頭一次聽聞，確實讓人相當意外。

南投水沙連社大生態講師沈揮勝指出，日月潭周邊動、植物生態豐富，環潭山區也有水鹿、山羌棲息，且這些野生動物都會游泳，以便遷徙移動時可渡河，不過會出現在潭面游泳，則有可能是遭遇犬隻追趕等威脅所致。

日月潭近日有不明「水怪」游泳，發現的船家查看，竟是山羌探頭泳渡。（民眾提供）

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