Taiwan Action第10彈 罷免志工：只有我們先勇敢 民眾才有辦法勇敢

「Taiwan Action」今上午發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來，志工琪琪更透露，一開始因內心害怕而必須遮頭遮臉，但後來發現「只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢」。她也在鏡頭前直接將帽子及口罩都摘下。（圖擷自YouTube）

2025/04/30 10:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入二階連署的倒數階段，各地公民團體在街頭宣傳罷免連署時，卻時常傳出遭到反對民眾騷擾甚至攻擊，「Taiwan Action」今上午發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來，志工琪琪更透露，一開始因內心害怕而必須遮頭遮臉，但後來發現「只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢」。她也在鏡頭前直接將帽子及口罩都摘下。

「Taiwan Action」今上午發表，由朱詩倩導演執導的第10支罷免影片「台灣女人篇」。在片中罷免志工琪琪表示，她跟所有志工一樣一開始也充滿恐懼，在所有公開場合一定都是戴帽子戴口罩，但在跟民眾近距離接觸時發現，他們擔心如果站出來連署，會影響到自己的家人。所以她後來覺得，只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢。她也為此在鏡頭前將帽子及口罩都摘下。

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在片中也採訪到不同罷免志工的家人，紛紛透露「要跨出一步是一件很困難的事，因為她沒有後盾」、「她很辛苦，我幾乎也沒辦法保護她」、「媽媽想要跟妳說，妳為台灣做了一件最棒的事」、「我也會擔心媽媽會被打，會被欺負」、「媽媽我想要快點長大，想要當立委，最好是可以選總統啦，可以保護媽媽」。

「Taiwan Action」於粉專發文指出，「她們，很勇敢」，不是因為有後盾，而是明知道沒有，還是選擇挺身而出。「Taiwan Action」直言，她們拿下口罩脫掉帽子，是為了給我們勇氣。現在，輪到我們成為她們的後盾，並指「每一張連署書都會成為她們的盾牌」。

大罷免進入二階連署的倒數階段，各地公民團體在街頭宣傳罷免連署時，卻時常傳出遭到反對民眾騷擾甚至攻擊。（圖擷自YouTube）

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