獨家》鷹爸爆現役軍人喊「反共」竟遭長官糾正 籲國防部要硬起來

前空軍飛官「鷹爸」徐柏岳。（資料照）

2025/05/01 16:45

〔記者林哲遠／台北報導〕全台國民黨立委罷免案進入二階倒數，前空軍飛官「鷹爸」徐柏岳近期奔波於各藍委選區宣講盼能下架親共立委。鷹爸今日向本報透露，近期收到多個現役軍人向他反映，基層軍人在部隊群組中表達「反共」訊息時會被長官糾正；他向國防部喊話，應下令軍中不得禁止愛台、反共言論，並鼓勵士官兵檢舉壓制言論自由以及愛國行動的不肖長官。

徐柏岳指出，近期幫忙罷團站街頭時，有不少現役軍人空軍防砲、陸軍、海防、裝甲等基層軍人朋友們來向他反映，當他們在部隊的Line群組中表達愛國心，包含「我們要一起反共」、「一起守護家園」等訊息時，會被長官下令「軍人要行政中立不要談政治」。

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「向我反映的兵官眼淚還差點掉了下來，」徐柏岳續指，他們在群組內除了被長官糾正、標記，還會被其他同一掛的長官修理。

這些長官的行為會造成寒蟬效應，中華民國國軍怎可以發生這樣的事情？徐柏岳認為，從川普上任後，美國政府下令不能有任何親共言論，美方將共產主義視作恐怖主義的溫床；當聽聞我國軍人反映上述情況後，決定清楚地向大家表達，反共、護家園並非政治問題，而是一個基本的愛國信念。

徐柏岳呼籲，國防部應直接下令，只要軍中不談及罷免等相關的政治立場，針對愛台、反共言論一律不得禁止，甚至可以鼓勵士官兵截圖檢舉利用行政中立壓制言論自由以及愛國行動的不肖長官。他強調，讓軍人敢講真話是恢復軍人榮譽感的第一步。

此外，徐柏岳也建議，國防部可以創作愛國Line貼圖，像是「遵命，我反共」、「了解，我反共」、「收到，我反共」等，讓軍人同胞免費下載。

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