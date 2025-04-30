罷免洪孟楷突破逾5萬份連署 領銜人喊話：下一步盼化為選票

公民團體「罷洪刻不容楷」志工以小蜜蜂方式進行擺攤連署。（記者羅國嘉攝）

2025/04/30 10:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市6位國民黨立委全被提議罷免，二階連署已進入最後衝刺，推動罷免第一選區立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」今（30）日公布，截至29日已收件5萬0592份連署書，突破法定門檻的3萬8764份、團隊預設的5萬份安全門檻，預計今晚可再增2千份。

領銜人方柏翔指出，未來仍會持續收件至法定截止日5月12日，同時規劃提前送件，以確保資料安全、避免夜長夢多，預計與新北其他選區的罷團協調後，將於5月8日或9日一併送件。

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方柏翔表示，將逐步從密集的「陸戰連署」轉為支援其他地區行動，包括協助苗栗等地罷免行動進展較困難的團體。「因為我覺得不是只有我們好就好，大家都要好。」除了感謝民眾熱情簽署與志工無私投入外，團隊也特別提到友善店家與議員服務處的協助。

方柏翔說，雖然連署已超標，但罷免尚未結束，真正關鍵的第三階段是最終的投票。「我們的目標是，把這些連署書轉化為選票，用最高票讓洪孟楷回家。」呼籲每一位支持者，在投票日拉一票、催一票，「讓民主的聲音不只是憤怒的出口，而是負責任的行動。」

目前新北市6位國民黨籍立委均被提出罷免，除了洪孟楷外，其他如廖先翔、羅明才、張智倫、林德福、葉元之等選區也有民團推動罷免行動。方柏翔表示，雖無法替其他區行動發言，但對各地團隊都充滿信心，也期盼能於最後階段共同送件，「沒有一位夥伴掉隊。」

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公民團體「罷洪刻不容楷」志工以小蜜蜂方式進行擺攤連署。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」志工以小蜜蜂方式進行擺攤連署，不少民眾參與。（記者羅國嘉攝）

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