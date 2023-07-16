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    懷疑兒子被偷拍！女孩嗆「你兒子帥嗎？」 慘遭婦女敲破頭

    女孩手摀住頭部，婦女兒子見狀立刻擋在母親前面，拿衛生紙幫助女孩止血並安撫她。（圖擷取自微博）

    女孩手摀住頭部，婦女兒子見狀立刻擋在母親前面，拿衛生紙幫助女孩止血並安撫她。（圖擷取自微博）

    2023/07/16 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶地鐵的一節車廂內，一位婦女懷疑自己兒子被女孩偷拍引發爭吵。過程中女孩反問：「你兒子帥嗎？」，中年婦女一氣之下，手持水壺砸向女孩的頭部，造成傷口流血，女孩隨後報警並提出控訴。女孩家人表示，將透過司法途徑追究中年婦女的責任。

    綜合中媒報導，7月15日下午的重慶地鐵6號線，一位中年婦女和她的兒子一同搭乘地鐵，在車程中她懷疑旁邊的年輕女孩使用手機拍攝她的兒子，於是她大聲斥責對方「拍什麼拍」，女孩則回應說：「你兒子帥嗎？又沒有拍到你兒子。」，婦女被激怒直接拿起水壺猛砸女孩的頭部，導致女孩頭部受傷流血。

    根據影片畫面可以看到，儘管女孩解釋自己只是在拍攝車廂的站牌，但婦女不聽解釋並大聲質問：「我兒子好不好看？我兒子好不好看？」而女孩則傻眼回應：「那妳說我拍妳兒子要幹嘛？」。女孩手摀住頭部，婦女兒子見狀立刻擋在母親前面，拿衛生紙幫助女孩止血並安撫她。

    目擊者羅先生透露，她們一家正在準備相關材料，接下來將走司法途徑，起訴那位脾氣暴躁的中年婦女，並希望他擔任目擊證人。目擊者向受害者母親表示，如果能夠幫上忙，他肯定會儘量提供協助。

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