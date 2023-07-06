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    陝西13歲少年遭倒塌籃球架砸中頭部 送醫不治

    籃球架倒塌，13歲少年被砸中頭部身亡；示意圖，與本文無關。（資料照）

    籃球架倒塌，13歲少年被砸中頭部身亡；示意圖，與本文無關。（資料照）

    2023/07/06 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省一名年僅13歲的少年因跳躍時抓住籃框，導致籃框倒塌並砸中他，當場血流如注。經送醫搶救後，少年仍因傷重身亡。家屬認為場所管理方商洛市體育局應對孩子的死負責，卻遭回應，事發場地先前早已租賃給奧拓體育作為培訓用地，然而事件過去10天，雙方各種推託、踢皮球，家屬仍沒獲得合理的解釋。

    綜合中媒報導，6月23日晚間陝西省商洛市一名郭姓母親帶著2位兒子去運動中心活動筋骨，自己與小兒子打乒乓球，大兒子則在一旁的籃球場打球。過了沒多久聽到許多民眾大喊「有孩子被籃球架砸到了」，在母親走近查看發現，倒在地上滿身是血的竟是自己大兒子，在送醫搶救後，男孩仍因傷重不治身亡。

    男孩雙親認為商洛市體育中心應該對孩子的不幸身亡負責，而商洛市體育局工作人員指出，事發的運動場地租賃給了奧拓體育公司用於體育培訓。奧拓體育則回應表示，此前已與有關部門解除了場地租賃合約，雙方互推責任，導致事件發生已超過十天，男孩父母仍未獲得一個合理的解決方案。

    體育運動中心張姓科長透露，警方調查取證之後，初步判斷該事故是意外事件，據調查了解，事故的起因是少年跳躍抓住籃框，導致籃球架傾倒，因此才被砸中頭部。

    商洛市體育運動中心也表示，市體育運動中心、奧拓體育等都有責任，但如何劃分各方的責任，走司法程序更合適，目前，該事件仍在調查中，事發運動場地處於封閉狀態，暫不對公眾開放。

    籃球架倒塌，13歲男童被砸中頭部身亡；示意圖，與本文無關。（資料照）

    籃球架倒塌，13歲男童被砸中頭部身亡；示意圖，與本文無關。（資料照）

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