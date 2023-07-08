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    美哈佛大學知名教授 疑似發現外星科技殘留物體

    美國哈佛大學知名天體物理學家勒布，認為2014年墜落在巴布亞紐幾內亞海域的隕石裡，可能存在外星科技殘留物體。圖為勒布帶回分析的金屬球。（圖擷自「Avi-Loeb」Medium網站）

    美國哈佛大學知名天體物理學家勒布，認為2014年墜落在巴布亞紐幾內亞海域的隕石裡，可能存在外星科技殘留物體。圖為勒布帶回分析的金屬球。（圖擷自「Avi-Loeb」Medium網站）

    2023/07/08 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學天文學系任期最久的系主任（2011年至2020年）、知名天體物理學家勒布（Abraham Loeb），認為他可能從2014年墜落在巴布亞紐幾內亞海域的隕石裡，發現了外星科技殘留物體。

    《CBS》報導，美國太空司令部99.999％認定這顆隕石來自另一個星系，並且推估出大概的墜落地點提供給勒布，這名學者最近帶著團隊搭船繞行著目標海域，最終以磁鐵從海底吸附起50顆金屬球，將其帶回實驗室展開研究。

    勒布指出，這些金屬球中有些幾乎是完美的球體，顏色有金色、藍色、棕色和其它顏色等等。成份分析顯示，球體由84％的鐵、8％的矽、4％鎂、2％的鈦和微量元素組成，比勒布過去所見到的隕石還要堅硬。

    另外，勒布透露，帶來金屬球的隕石在外太空飛掠速度為每秒60公里，比太陽系附近95％的恆星移動速度還要快，讓勒布懷疑這個所謂的「隕石」可能是外星文明的航空器，或者是某種外星科技物品。

    勒布指出，NASA的航海家系列無人星際太空飛行器，或許會在數億年後成為「流星」墜落到某顆行星上，依照這樣的道理，讓他猜測這顆隕石就是某個外星文明的產物，就像是航海家系列飛船一樣。

    不過，勒布強調，針對金屬球的分析才剛剛開始，他們將試圖弄清楚些球體是天然的還是被製造出來的。假如金屬球為天然物品，那麼可以幫助研究人員了解太陽系外可能存在哪些物質，但如果球體是被做出來的，那就會引發真正的大問題，因為這代表宇宙中存在著外星文明。

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