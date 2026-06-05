雪梨音樂會鋼琴手突病倒！觀眾21歲學生上台 完美代打看傻指揮

赫維茲硬著頭皮上台向2500名觀眾問「有沒有高手鋼琴手？」還強調要可以達到「即席視譜」這種等級。結果一名21歲學生在朋友簇擁下上台，最後完美完成演出，讓赫維茲相當驚艷。（取自IG @maddie corwin）

美國知名歌舞愛情浪漫喜劇片《樂來越愛你》的現場交響音樂會，日前在澳洲雪梨盛大登場。然而，在中場休息時，鋼片琴（Celeste）鍵盤手突然重病無法繼續演出，讓休息時間硬生生延長到40分鐘。無計可施的指揮赫維茲（Justin Hurwitz）最後只得硬著頭皮上台向2500名觀眾問「有沒有高手鋼琴手？」還強調要可以達到「即席視譜」這種等級。結果一名21歲學生在朋友簇擁下上台，最後完美完成演出，讓赫維茲相當驚艷。

「鋼片琴」外表長得像一台「縮小版的直立式鋼琴」，彈奏方式和鋼琴一樣，但發出的聲音卻完全不是鋼琴的厚實琴音，而是極其清脆、空靈、帶有夢幻感，聽起來就像八音盒（音樂盒）或仙境中的鈴聲。

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綜合澳媒報導，這起像是電影中才會出現的劇情，發生在雪梨達令港劇院（Darling Harbour Theatre）。5月30日週六晚上，兩屆奧斯卡金像獎得主、該片美國作曲家兼指揮家赫維茲親自率領樂團演出。然而，在中場休息過後，演出卻陷入混亂。原本的鍵盤手因急性身體不適倒下，現場又沒有任何替補樂手。

面對座無虛席的2500名觀眾，赫維茲決定投下一記驚天豪賭，直接走向台前向觀眾席大喊：「現場有沒有人是非常厲害的『即席視譜（Sight reading）』高手？」此時，觀眾席21歲大學生納薩（Sterling Nasa）的朋友立刻極力慫恿他舉手，並笑稱：「去就對了，這以後會變成超酷的『老爸當年的傳奇故事（Dad lore）』！」納薩心想「她說得對」，於是勇敢舉起了手。

在全場注視下，納薩被請上舞台，迎來他人生最難忘的「面試」。赫維茲向他介紹了當晚要負責的樂器「鋼片琴」。納薩必須在零排練、完全不熟悉樂器的情況下，看著從未見過的樂譜，與專業交響樂團進行整整一小時的同步演出。然而，這位有志成為職業音樂家的年輕人，憑藉多年紮實的視譜訓練，不僅成功穩住陣腳，甚至在舞台上表現得如魚得水。

「他一開始彈奏，我就被驚艷到了！」赫維茲事後對納薩的表現讚不絕口。赫維茲在1日接受澳洲媒體《7NEWS》採訪時坦言，當時後台陷入恐慌，主辦單位真的急瘋了，「這絕對不是事先安排好的橋段，老實說，我當時心慌得不得了。」赫維茲笑稱，他當時純粹是賭一場機率遊戲，「現場有2500人，我想著——這麼多人裡，總該有一個是音樂家吧？」

這場原本可能面臨腰斬的音樂會，最終在全場觀眾狂熱的歡呼與掌聲中完美落幕。過去這幾天對納薩來說，簡直像做了一場不真實的夢。他在受訪時坦言，這輩子根本沒彈過鋼片琴。不過，他表示：「能贏得掌聲和迴響感覺真的很棒，但老實說，當時心裡其實也夾雜著一絲恐懼。但既然能和這麼棒的樂團、以及奧斯卡大師同台，那就好好享受吧！對一個週六晚上來說，這體驗算相當不賴了。」

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