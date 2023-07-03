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    王毅：中日韓3國應合作 非遏制及圍堵近鄰

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日表示，中日韓三國是「搬不走的近鄰」，中國尊重日韓與各國發展關係。（中央社檔案照片）

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日表示，中日韓三國是「搬不走的近鄰」，中國尊重日韓與各國發展關係。（中央社檔案照片）

    2023/07/03 16:56

    〔中央社〕中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天表示，中日韓三國是「搬不走的近鄰」，中國尊重日韓與各國發展關係，但不能用於遏制甚至圍堵身邊近鄰。

    綜合陸媒報導，2023年「中日韓合作國際論壇」今天上午在青島舉行。王毅在論壇上發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」演講，指今年聚焦後疫情時代的中日韓合作，可謂恰逢其時。

    王毅提到，疫情3年中，中日韓三國人民「守望相助、同舟共濟，留下了許多共克時艱的感人故事」，充分體現了「一衣帶水的鄰邦之情」。

    他說，中日韓三國的發展本質上體現了相互依存、互利共贏。要樹立「夥伴意識」，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇。「陽光總在風雨後」，中日韓必須抓住機遇，攜手前行，為三國以及地區做出更大的貢獻。

    王毅回顧，20年前中日韓發表了第一份聯合宣言，宣言指出三方合作旨在促進發展、加強東亞合作，維護地區乃至世界的和平與繁榮；三國合作正是秉持這份初心和使命，從無到有、從小到大，逐步成長為本地區最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要的動力。

    但他聲稱，近年這種局面正在面臨挑戰，「個別域外大國」為了謀求地緣私利，刻意宣傳意識形態的差異，編織各種排他性的小圈子，試圖「以對抗取代合作，以分裂取代團結」。如果放任這一趨勢發展，不僅嚴重干擾三國合作的順利推行，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

    王毅說，亞洲是大家的共同家園，三國是搬不走的近鄰，事實證明，只有獨立自主的國家才能把握更多主動，贏得國際尊重，只有團結自強的地區才能排除外部干擾，實現持續發展。

    他強調，尊重日韓與世界各國發展關係，但是「任何關係都不能用於遏制甚至圍堵身邊的近鄰」。中日韓三國以及亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，維護地區團結穩定，抵制冷戰思維的回潮，不受霸權霸道的脅迫，要把地區的命運牢牢掌握在自己的手中。

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