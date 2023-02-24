中國軍援俄羅斯 美掌握情報

俄羅斯總統普廷（右）22日在克里姆林宮接見來訪的中共中央外事辦主任王毅。（美聯社）

2023/02/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿二日接見中共中央外事辦主任王毅，引發西方擔憂北京可能準備加強對莫斯科的戰爭支持。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格同日表示，北約看見「一些跡象」，顯示中國可能有此企圖，他強烈敦促北京停止違背國際法。美國國務院發言人普萊斯也表示，華盛頓正在「密切關注，以確認中國是否在向俄羅斯提供致命援助」。據華爾街日報廿二日獨家報導，拜登政府正在考慮公布其認為中國準備結束自我克制，提供武器援助俄羅斯的相關情報。

對此，中國外交部發言人汪文斌廿三日聲稱，前述說法是「抹黑」，不僅干擾阻礙政治解決烏克蘭危機進程，還進一步損害中美關係。

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北約、美英都已警告中國

史托騰柏格強調，西方國家已多次警告中方，支持俄羅斯等同支持違反國際法，中國做為聯合國安理會成員，不應以任何方式支持違反聯合國憲章及國際法的行為。他還強調，北約會一直支持烏克蘭。

華爾街日報指出，北約國家曾向中國發出一系列閉門警告，直到上週末慕尼黑安全會議，美國國務卿布林肯和英國外交大臣柯維立等西方官員，已向王毅發出正式警告，希望阻止北京向俄國供應武器，布林肯更在會後對此公開提出警告。

根據美歐官員說法，此前中國政府對俄支持僅限於經濟上的援助和石油採購，及民間企業提供軍民兩用物資。但情報顯示，中國可能放棄之前的自我克制，轉提供致命武器，但尚未做出最終決定。

未必提供先進武器 但極可能補充軍需品

美歐官員指出，北京不必然會提供俄羅斯先進武器，但有可能補充俄軍在烏克蘭戰場上失去的軍需品，例如彈藥或因遭制裁無法生產的電子產品。莫斯科高等經濟大學國際與歐洲問題綜合研究中心主任卡辛說：「議題核心不在技術，主要是產能問題。就產能而言，中國在諸多面向，尤其地面武器，產能可能比俄國與整個北約加總還強」。

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