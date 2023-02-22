普廷會王毅 普廷：期待習近平訪問俄國
2023/02/22 21:48
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日在莫斯科會見來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，盛讚俄中關係正達到「新里程碑」，並說期待中國國家主席習近平訪問俄國。
普廷向王毅說，在國際緊張情勢升高之際，兩國之間在全球場域的合作「對於穩定國際情勢格外重要」，俄中關係正達到「新的里程碑」，包括在貿易方面，貿易額或許會比原先預定的2024年，更早成長到2000億美元。
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王毅說，「當前國際情勢確實關鍵且複雜，但是中俄關係穩固如山，經得起國際風險的考驗」，中俄關係「不針對任何第三方，也不受任何第三方壓力影響。」
《彭博》22日報導，王毅在俄羅斯侵略烏克蘭行動將滿1年之際訪問莫斯科，顯示儘管中國努力侷限這場戰爭造成的損害，但北京沒什麼意向要拋棄這個堅定的外交夥伴國家。普廷還請王毅向「我的朋友」習近平，轉達問候之意，他期待習近平訪問俄國。
在普廷與王毅會談後，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，王毅到訪顯示俄中在許多全球議題上「同心」，「我們歡迎中國準備在解決烏克蘭危機上扮演積極角色。」