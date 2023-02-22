普廷會王毅 普廷：期待習近平訪問俄國

俄羅斯總統普廷（右）22日在克里姆林宮接見來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（歐新社）

2023/02/22 21:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日在莫斯科會見來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，盛讚俄中關係正達到「新里程碑」，並說期待中國國家主席習近平訪問俄國。

普廷向王毅說，在國際緊張情勢升高之際，兩國之間在全球場域的合作「對於穩定國際情勢格外重要」，俄中關係正達到「新的里程碑」，包括在貿易方面，貿易額或許會比原先預定的2024年，更早成長到2000億美元。

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王毅說，「當前國際情勢確實關鍵且複雜，但是中俄關係穩固如山，經得起國際風險的考驗」，中俄關係「不針對任何第三方，也不受任何第三方壓力影響。」

《彭博》22日報導，王毅在俄羅斯侵略烏克蘭行動將滿1年之際訪問莫斯科，顯示儘管中國努力侷限這場戰爭造成的損害，但北京沒什麼意向要拋棄這個堅定的外交夥伴國家。普廷還請王毅向「我的朋友」習近平，轉達問候之意，他期待習近平訪問俄國。

在普廷與王毅會談後，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，王毅到訪顯示俄中在許多全球議題上「同心」，「我們歡迎中國準備在解決烏克蘭危機上扮演積極角色。」

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